Májové počasie opäť vystrája: Mimoriadna situácia v Žiline, VAROVANIE meteorológov

ŽILINA – Mesto Žilina vyhlásilo vo štvrtok mimoriadnu situáciu v súvislosti so zosuvom pôdy v mestskej časti Vranie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Doplnila, že pôda sa zosunula na Holubej ulici v dôsledku dlhotrvajúcich prívalových dažďov. "Na mieste ihneď zasahovali dobrovoľní hasiči z mestských častí Vranie a Trnové. Uvoľňovali odtok vody, aby sa nehromadila pri neďalekých rodinných domoch. Na cestu vyrazili mechanizmy spoločnosti Žilinské komunikácie, ktoré vozovku čistili od nánosu uvoľnenej pôdy a bahna," uviedla Zigová.

"Krízový štáb je v pohotovosti a situáciu neustále monitoruje. Ak by došlo k jej zhoršeniu, je pripravený podniknúť ďalšie kroky. V pohotovosti sú aj dobrovoľní hasiči, ktorí majú pripravené vrecia s pieskom pre prípad, že by sa uvoľnila ďalšia časť pôdy a hrozilo by zaplavenie oblasti," dodala hovorkyňa mesta Žilina.

Na severnom Slovensku sa môže vyskytnúť silný dážď

Na severnom Slovensku pretrváva hrozba výskytu silného dažďa. Na svojej webovej stránke o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy pre viaceré okresy. Vo viacerých okresoch Žilinského kraja a v okrese Poprad, najmä na severných návetriach hôr, očakávajú meteorológovia výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok od 60 do 100 milimetrov.

Meteorologické výstrahy na štvrtok Zdroj: SHMÚ

"Tento úhrn zrážok predstavuje aj vzhľadom na už spadnuté zrážky zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," uvádza SHMÚ, ktorý pre uvedené lokality vyhlásil výstrahu druhého stupňa s platnosťou do piatka 6.00 h. V okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa sa môže vyskytnúť dážď s úhrnom zrážok 35 milimetrov. Výstraha prvého stupňa tu platí do piatka 9.30 h.