MIMORIADNA SITUÁCIA Slovensko čaká ťažká noc: MAPA, kde hrozia povodne, rieky sa vylievajú

Výstraha tretieho stupňa pred povodňou z trvalého dažďa bola vydaná pre okresy Myjava, Senica, Trenčín, Liptovský Mikuláš, Čadca, Námestovo a Tvrdošín. Platí od stredy do piatka.

Takto to vyzerá v Trenčíne. Zdroj: Tip čitateľa

Snímka od čitateľky zachytáva aktuálnu situáciu na rieke Kysuca. Zdroj: Tip čiateľa

„Vzhľadom na nasýtenie povodí spadnutými zrážkami a predpokladanými ďalšími trvalými zrážkami v úhrne 60 až 100 mm predpokladáme vzostup až výrazný vzostup vodných hladín na tokoch s dosiahnutím a prekročením vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ varuje SHMÚ.

Takto to momentálne vyzerá v obci Zemianske Podhradie v okrese Nové Mesto nad Váhom. Zdroj: Tip čitateľa

Druhý stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený pre regióny Skalica, Trnava, Pezinok, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Ružomberok, Turčianske Teplice, Martin, Žilina – sever, Žilina – Rajčanka, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Prievidza. Trvanie výstrahy je od dnešného dňa do štvrtka poobedia.

Záplavy v obci Papradno v okrese Považská Bystrica. Zdroj: Tip čitateľa

„Vzhľadom na súčasné a aj ďalšie predpokladané zrážky očakávame na tokoch vzostup až výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia hladín zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ avizoval SHMÚ.

Na fotke aktuálna situácia v obci Krnča v okrese Topoľčany. Zdroj: Tip čiateľa

Na snímke obec Lysá pod Makytou v okrese Púchov. Zdroj: Tip čitateľa

Pre okresy Piešťany, Nové Mesto n. Váhom, Topoľčany, Banská Bystrica, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov a Sobrance bola vydaná výstraha 1. stupňa. „Vzhľadom na už spadnuté a očakávané trvalé zrážky je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ uviedli meteorológovia s tým, že v daných regiónoch platí od dneška do štvrtka večera.

Na severe je v akcii vyše sto hasičov, odčerpávajú vodu zo zaplavených ulíc a pivníc

V súvislosti s intenzívnym dažďom zasahuje vo viacerých severných okresoch viac ako 110 profesionálnych a dobrovoľných hasičov.

Snímka dokumentuje akutálne dianie v obci Omšenie v okrese Trenčín. Zdroj: Tip čitateľa

Ich pomoc bola pre nepriaznivé počasie potrebná celkom 50-krát. Informovala o tom Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

S mimoriadnou situáciou bojuje aj obec Moravské Lieskové v okrese Nové Mesto nad Váhom. Zdroj: Tip čitateľa

„Najviac výjazdov uskutočnili hasiči v Žilinskom kraji, kde zasahovali 22-krát, v Trnavskom kraji boli hasiči privolaní k ôsmim udalostiam, v Bratislavskom kraji zasahovali hasiči doposiaľ päťkrát,“ spresnila Križanová.

Najčastejšie boli hasiči vyslaní k odstraňovaniu spadnutých stromov z vodných tokov a ciest. Taktiež k odčerpávaniu vody zo zatopených ulíc a pivníc. Na viacerých miestach stále zasahujú.

Dodala, že v zasiahnutých okresoch zasahujú aj dobrovoľní hasiči z Turzovky, Oščadnice, Makova, Staškova, Varína, Trnového, Kotešovej, Staškova, Turan, Bytče, Skalitého a Svrčinovca. Na rieke Kysuca a Ľubochnianka bol, ako tvrdí, vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity.

So záplavami bojuje aj obec Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom. Zdroj: Tip čitateľa

Taktiež v Bošáci. Zdroj: Tip čitateľa

Zrážky v našej oblasti neutíchnu ani nasledujúce dni

Zdá sa, že výdatné dažde budú bičovať našu krajinu aj v najbližších dňoch. Nepriazeň počasia najviac potrápi severnú časť. Pre okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a Poprad bol vyhlásený 2. stupeň pred dažďom. Úhrny zrážok v nich môžu dosiahnuť až 120 mm. Varovanie pred javom trvá od dnešného dňa do piatka rána. „Tento úhrn zrážok predstavuje, aj vzhľadom na už spadnuté zrážky, zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ vystríha SHMÚ.

Výstraha 1. stupňa pred dažďom bola vydaná pre Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj, pričom zrážky by mali najskôr ustáť na východe. Severozápadnú oblasť by mali sužovať do štvrtka času obeda.

V Žilinskom a Prešovskom kraji do zajtrajška spadne až 50 mm ďalších zrážok

Za uplynulých 24 hodín v západnej časti Slovenska miestami viac ako 40 mm zrážok + do zajtrajšieho večera v Žilinskom a Prešovskom kraji miestami ďalších 20 až 50 mm, SHMÚ o tom informoval na svojej sociálnej sieti.

Ako spresnil, tlaková níž so stredom nad Poľskom dnes v našej oblasti vyvolala na viacerých miestach trvalé zrážky, ktoré boli miestami, najmä na západe, aj výdatné.

Za 24 hodín do dnešnej 18. hodiny spadlo na našom území väčšinou 5 až 30 mm zrážok, ale v západnej polovici Slovenska lokálne aj výrazne viacej. „Tu sme na viacerých staniciach namerali 30 až 60 mm a ojedinele dokonca ešte aj viacej. Z dostupných staníc sme za uvedené obdobie najvyšší úhrn namerali na stanici Modra - Piesok kde spadlo 68,2 m,“ skonštatoval SHMÚ s tým, že iba výnimočne spadlo aj menej ako 5 mm, a to na niektorých staniciach stredného a východného Slovenska.

Počas 24 hodín do zajtrajšieho večera očakáva model Aladin, že na väčšine územia spadne od nemerateľného množstva do 15 mm, ale lokálne aj výrazne viacej zrážok.

Na väčšej ploche by malo za uvedené obdobie spadnúť viacej zrážok najmä v severných okresoch Žilinského kraja a lokálne aj v Prešovskom kraji. Model tu na niektorých miestach očakáva ďalších 20 až 50, výnimočne až okolo 80 mm.

Dunaj na slovenskom území výrazne stúpol

Na slovenskom úseku Dunaja dnes hydrometeorológovia zaznamenali výrazný vzostup. Vodný stav v Devíne dnes o šiestej ráno bol 495 centimetrov, čo predstavuje zvýšenie od utorkového rána o 174 centimetrov. V Bratislave mal hodnotu 593 centimetrov, od utorka stúpla hladina o 152 centimetrov.

„Vzhľadom na predpovede zrážok, keď má dnes v Dolnom Rakúsku a v Alpách napršať miestami 15 až 30 mm, ojedinele až do 40 mm a vo štvrtok do troch milimetrov, predpokladáme v hornej časti slovenského úseku Dunaja v Devíne 510 cm a mierny vzostup po polnoci. Vo štvrtok v popoludňajších hodinách dosiahne hladina 550 cm. V sobotu už očakávame mierny pokles,“ uviedla Valéria Wendlová zo SHMÚ. Vysoká hladina Dunaja sa prejaví aj pri spätnom vzdutí rieky Morava v Devínskej Novej Vsi. Agentúru SITA o tom informoval hovorca SHMÚ Ivan Garčár.

Ten informuje, že dážď, prehánky a ojedinele aj búrky sa vyskytli na celom území s úhrnmi do 10 mm, ojedinele aj viac. V severných okresoch väčšinou od 10 do 20 mm, na návetriach hôr aj viac, s maximálnym úhrnom 35 mm v Oravskom Veselom. „V súčasnosti v povodí Kysuce a Oravy, na hornej Topli, hornej Ondave, hornom Laborci, Ladomírke a Uhu vodné hladiny stúpajú, na ostatných tokoch východného Slovenska prevláda ustálenosť vodných hladín,“ dodala Wendlová.

Policajti uzavreli úsek križovatky Žilina estakáda (slimák)

V súvislosti s daždivým počasím v Žiline dokonca pred 14. hodinou uzavreli úsek križovatky. „Upozorňujeme na uzavretie „slimáku“ v Žiline. Obchádzka je cez Budatín pre množstvo dažďovej vody na vozovke,“ informovala žilinská polícia.

Išlo o výjazd z Ľavobrežnej na estakádu smerom do Bratislavy a v smere od Čadce na Martin. Krátko pred pol štvrtou bol „slimák“ obnovený.

Tlaková níž prináša výdatné zrážky

Už od včera počasie u nás ovplyvňuje tlaková níž so stredom nad Poľskom. „Je vyjadrená pri povrchu, aj vo výške, čo znamená, že už je v pokročilom štádiu vývoja a je teda málo pohyblivá. Okolo nej je tak dlhšiu dobu pretáčaný vlhký vzduch od juhu z oblasti Čierneho mora do východnej Európy a odtiaľ po severnom okraji níže sa dostáva z Bieloruska do Poľska až nad naše územie od severu,“ objasnil SHMÚ na svojej sociálnej sieti.

„Vzhľadom na nasýtenosť povodí v týchto oblastiach už v týchto chvíľach výrazne stúpajú vodné stavy tokov a stúpať budú vzhľadom na pretrvávajúce zrážky aj naďalej a budú dosiahnuté stupne povodňovej aktivity,“ uzavrel SHMÚ.