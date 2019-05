FOTO Danko sa stretol s Putinom a Lavrovom: V Kremli oprášil ruštinu, vtipy o hokeji

MOSKVA – V Moskve sa dnes konala vojenská prehliadka, na ktorú pozvali šéfa parlamentu Andreja Danka. Ten sa po prehliadke stretol s niektorými ruskými politikmi, dokonca aj s prezidentom Vladimirom Putinom. Spolu si zažartovali a pokiaľ by boli Rusi vo finále, mohol by podľa neho prísť Putin pozrieť si ho osobne.

Predseda parlamentu Andrej Danko sa počas štvrtkovej vojenskej prehliadky v Moskve pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny stretol s najvyššími ruskými predstaviteľmi vrátane prezidenta Vladimira Putina.

Ak budú Rusi vo finále, môžete prísť

Danko si s Putinom podal ruky a rozprával sa s ním. „Samozrejme, ako som povedal, rozprával som s pánom prezidentom Putinom a poďakoval mu za všetko, čo robí pre dialóg na vysporiadanie akýchkoľvek problémov. Na úvod som mu poďakoval, že nás oslobodili,“ povedal Danko s tým, že sám 27 rokov nehovoril po rusky, až teraz pri opätovných návštevách Ruska. Pozdravil ho v mene Slovenska.

Zdroj: Kancelária NR SR

„Možno by sme ho radi privítali na Slovensku, ale to mi ani protokolárne ako predsedovi parlamentu neprináleží,“ uviedol. Danko podľa vlastných slov v rozhovore s Putinom zašpásoval, že by mohol prísť na Slovensko, ak sa Rusko dostane do finále majstrovstiev sveta v hokeji. „Srandoval som s jeho šéfom kancelária, že ak by boli Rusi vo finále, možno by nás mohli navštíviť,“ povedal Danko.

Silný zážitok na celý život

Danko sa vyjadril, že ho prekvapilo to, čo mu „jeho priateľ pán Volodin, predseda ruskej dumy pripravil“. „Okrem toho, že som sa stretol s tými najvyššími predstaviteľmi Ruskej federácie, som videl vojenskú prehliadku, čo je pre mňa strašne silný zážitok na celý život,“ uviedol.

Zdroj: Kancelária NR SR

Zdroj: Kancelária NR SR

Danko tiež hovoril s premiérom Dmitrijom Medvedevom, predsedníčkou Rady federácie Valentinou Matvijenkovou či ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. „V mene Slovenskej republiky a slovenských občanov som sa poďakoval prezidentovi Putinovi za to, že sme boli oslobodení ich starými rodičmi a rodičmi. Poďakoval som sa mu aj za to, čo všetko robí pre dialóg na vyriešenie akýchkoľvek problémov,“ povedal na brífingu Danko, ktorý sa na vojenskej prehliadke na Červenom námestí zúčastnil ako jediný z predsedov parlamentov členských krajín Európskej únie.

Zdroj: Kancelária NR SR

Opäť si spravil selfie s Volodinom. „Slniečkári, aj pre vás jedna fotka, nech máte novú selfie,“ uviedol Danko na Facebooku. Pripomenul, že Rusi oslavy Dňa víťazstva vnímajú emocionálne a zastúpenie Slovenska si všimli okrem najvyšších politických predstaviteľov aj predstavitelia ekonomickej sféry, napríklad Gazpromu. „Verím, že to zužitkujeme aj v júni na podnikateľskej misii,“ dodal.

Tieto kontakty nám v budúcnosti môžu pomôcť

Osobne sa stretol aj so Sergejom Lavrovovm, ktorý podľa šéfa parlamentu onedlho navštívi Slovensko a možno sa zúčastní aj na augustových oslavách SNP. Krátko sa stretol aj s Medvedevom. „Dá sa povedať, že som bol so všetkou vrchnosťou Ruskej federácie,“ povedal. Na prehliadku v Moskve pozvali Danka ako jediného aktívneho zahraničného politika

Počas prehliadky Danko sedel v spoločnosti predsedu Štátnej dumy Viačeslava Volodina a predsedníčky Rady federácie Valentiny Matvijenkovej.

Zdroj: Kancelária NR SR

„Niekedy človek s týmito kontaktmi v budúcnosti vie pomôcť. Ja som už dnes presvedčený o tom, že toto Rusi veľmi dobre vnímajú a že nám to pomôže,“ dodal. Predseda slovenského parlamentu plánuje koncom júna zorganizovať misiu približne desiatky slovenských podnikateľov do Ruska.

Zdroj: Kancelária NR SR

Počas nej sa budú môcť prezentovať na pôde ruského ministerstva priemyslu a obchodu a následne navštívia konkrétny región s možnosťami investície. Danko v stredu konkretizoval, že sa to týka napríklad sklárskeho priemyslu, strojárstva a tiež automobilového sektora vrátane jeho subdodávateľov.

Zdroj: Kancelária NR SR

Zdroj: Kancelária NR SR