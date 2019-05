Úhyn rýb na Kuchajde a iných jazerách vyvolal paniku: TOTO je dôvod nešťastia

BRATISLAVA – Za zvýšeným výskytom uhynutých rýb na Kuchajde, Štrkovci či iných bratislavských jazerách je takzvané jarné ochorenie rýb. Tvrdí to starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý sa odvoláva na správu od ichtyológa.

"V tomto roku boli ryby nasadené na jar, namiesto jesene, ktorá býva obvyklá. V rámci stresu z prevozu do nového prostredia došlo k zníženiu imunity rýb. V spojení s tým, že teploty vody boli nižšie, než sú obvyklé, to viedlo k takzvanému jarnému ochoreniu," vysvetlil vo videu na sociálnej sieti Kusý. Vyvracia to šíriace sa informácie o jedovatých siniciach či o otrávenej vode.

"V priebehu najbližších niekoľkých dní by sa už mala situácia zlepšiť. Naďalej však platí zákaz rybolovu aj kúpania sa," podotkol starosta. Každý deň v skorých ranných hodinách realizuje rybársky zväz zber uhynutých rýb.