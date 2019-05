Základňa na Mesiaci bude realitou: FOTO Stimulovanej misii šéfuje úspešná Slovenka

Počas simulovanej dvojtýždňovej misie na Mesiac boli členovia posádky uzatvorení v dóme s priemerom len 11 metrov a von do terénu mohli ísť len v skafandroch. Jedli astronautskú stravu a mohli si dovoliť len osem minút sprchy za týždeň. Medzinárodná posádka aj napriek tomu dokázala počas ESA misie, ktorej cieľom bolo vykonávanie vedeckých experimentov a testovanie technológií potrebných pre budovanie základne na Mesiaci, splniť všetky svoje ciele a zároveň realizovať vzdelávacie projekty.

Išlo najmä o pokusy zamerané na geologické mapovanie lávových tokov a tunelov. Terén v okolí stanice vo výške 2500 metrov nad morom je totiž veľmi podobný povrchu Mesiaca a Marsu, vrátane výskytu množstva lávových útvarov.

Na Marse by sa v lávových tuneloch mohol skrývať život, na Mesiaci by sa v nich zase mohli vybudovať základne pre ľudí. Na mapovanie sa použili drony a kamery potrebné pre 3D mapovanie. Inžinierka z ESA sa takisto venovala zlepšovaniu skafandrov a technológií, ktoré boli používané pri expedíciách do terénu. „Všetci členovia posádky sa aktívne zúčastňovali na svojich projektoch a spoločne sme boli schopní naplniť všetky naše ciele. Mňa osobne veľmi potešila pracovitosť každého zúčastneného a výborná tímová práca,“ hodnotí misiu Musilová.

Činnosti a výskumné projekty posádky pravidelne monitorovali výskumníci a inžinieri. A to v riadiacom stredisku pod dohľadom profesora Bernarda Foinga z ESA, ktorý pôsobí aj ako výkonný riaditeľ Medzinárodnej pracovnej skupiny pre prieskum Mesiaca (ILEWG). Na misii spolupracovala aj holandská univerzita Vrije z Amsterdamu (VU) a Musilová do misie zapojila aj Havajskú univerzitu a Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU), keďže pôsobí na oboch univerzitách.

Vlasy ako hnojivo

Počas stimulovanej misie posádka realizovala aj projekt gymnázia zo Skalice, ktorý vyhral druhý ročník súťaže Misia Mars. Tá bola v roku 2018 organizovaná Slovenskými elektrárňami v spolupráci so SOSA. Víťazný experiment sa zameral na využitie ľudských vlasov a ochlpenia ako hnojiva pre rastliny počas vesmírnych misií. Cieľom gymnazistov bolo ukázať, že aj takéto hnojivá sa môžu vyrovnať bežným dusíkatým. „Experiment prebehol úspešne a zapojený bol každý člen posádky,“ okomentovala Musilová. „Ženy zbierali nielen vlasy, ktoré im pravidelne vypadávali, ale aj tie ostrihané. Rovnako obetovali nejaké vlasy aj muži, no tí predovšetkým odkladali svoje chlpy po holení. Aj vďaka tomu sa nám podarilo nazbierať dostatočné množstvo materiálu na pestovanie špenátu,“ dodala.

Musilová plánuje aj naďalej spájať svoje výskumné a vzdelávacie aktivity so Slovenskom

Chce spoluorganizovať ďalšie kolo súťaže, pokračovať vo vedení študentských prác a prehlbovať vesmírne projekty cez SOSA. Medzi ne patria aj prednášky a popularizačné videá pripravené s FEI STU zo simulovanej vesmírnej stanice na Havaji. Na FEI STU sa zároveň pripravuje nový študijný program kozmického inžinierstva, v rámci ktorého by Musilová vyučovala aj astrobiológiu. „V nasledujúcom roku plánujeme sériu misií s ESA, ILEWG, VU a inými organizáciami. Pre realizáciu simulovaných misií na Mesiac a Mars sme získali granty od viacerých amerických inštitúcií ako Johnsonove vesmírne centrum NASA, University of South Florida, spoločnosti ako SIFT a Ketone Technologies,“ uzavrela Musilová, ktorá aktívne spolupracuje so svetovými vesmírnymi agentúrami NASA a ESA, ako aj s mnohými firmami a univerzitami vo svete.

Základňa na Mesiaci by sa mala začať budovať v nasledujúcom desaťročí

Výsledky simulovaných misií vedených Musilovou na Havaji budú slúžiť na prípravu budovania základne na Mesiaci pod záštitou International Moonbase Alliance (IMA). IMA je medzinárodná organizácia, ktorej súčasťou sú vesmírne agentúry, firmy a univerzity z celého sveta. Vedenie IMA plánuje začať budovať základňu na Mesiaci v nasledujúcom desaťročí. Prototyp takejto mesačnej stanice sa však plánuje budovať na Havaji v nasledujúcich dvoch rokoch. Základňa na Mesiaci sa má volať Mahina Lani, čo po havajsky znamená raj na Mesiaci.