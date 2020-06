Slovenská astrobiologička skúma lávové tunely: FOTO Neuveríte, čo by z nich mohlo byť na Mesiaci

„Cieľom misií je pripraviť ľudí a technológiu na to, aby sme raz mohli žiť a pracovať na Mesiaci a Marse. Počas misií robíme rôznorodý výskum, ako pestovanie rastlín v simulovaných vesmírnych podmienkach, a skúmame lávové tunely, pretože v podobných tuneloch na Marse by aj dnes mohol existovať život. Na Mesiaci by sme zas v takých tuneloch mohli postaviť prvé základne pre ľudí,“ priblížila Musilová. Pracuje pre organizáciu International MoonBase Alliance, ktorá by chcela postaviť jednu z prvých základni na Mesiaci použitím poznatkov z misií.

Michaela Musilová Zdroj: FB/Michaela Musilova - astrobiologist and marsonaut

„Na misiách testujeme aj robotov a robotické vozítka, aby sme vedeli, či nám počas vesmírnych misií budú užitočné. Napríklad tento rok sme na misiách otestovali slovenského rovera Androver I od firmy RoboTech Vision,“ priblížila pre TASR Musilová, ktorá pracuje aj ako hosťujúca profesorka na Ústave robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a na International Space University (ISU) v Štrasburgu. Je tiež podpredsedníčkou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA).

Zdroj: FB/Michaela Musilova - astrobiologist and marsonaut

Musilová by svojím pôsobením chcela prispieť k tomu, aby sa Slovensku viac darilo vo vesmírnom sektore. „A aby sme čím skôr mohli mať ďalšieho astronauta alebo astronautku. Najradšej by som bola jednou z nich a naďalej sa budem snažiť o to, aby som vo vesmírne mohla robiť výskum ako astronautka. Ak sa mi to nepodarí, tak aspoň spravím všetko pre to, aby sa to podarilo niekomu inému zo Slovenska,“ doplnila.