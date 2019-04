Kontaminovaná ruská ropa narobila poriadnu šarapatu: Reaguje aj Slovensko, aká je situácia?

Uviedol to v súvislosti s kontaminovanou ruskou ropou v spoločnom vyhlásení Ministerstva hospodárstva SR, Správy štátnych hmotných rezerv SR, Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, spoločností Slovnaft a Transpetrol Anton Molnár, hovorca Slovnaftu.

Čítajte aj: Európa v panike, z Ruska tečie namiesto ropy nekvalitná brečka: Aj Transpetrol už zavrel kohútiky

Informoval, že v piatok bolo na pôde Slovnaftu stretnutie zástupcov jednotlivých strán. Účelom stretnutia bola identifikácia súčasného stavu a aktuálna výmena informácií o dodávkach ropy na území Slovenskej republiky.

Vo štvrtok podľa neho spoločnosť Transpetrol uzatvorila ropovodnú sieť po tom, čo spoločnosť Slovnaft odmietla akceptovať problematickú ropu vzhľadom na možné poškodenie technologických zariadení v rafinérii. Situácia je v súčasnosti monitorovaná a plne pod kontrolou.

Generálne revízie

Zdôraznil, že na zastavenie dodávok ropy je rafinéria pripravená reagovať použitím vlastných zásob suroviny tak, aby nebolo ohrozené zásobovanie trhov s palivami a ropnými produktmi. Zároveň v rafinérii dnešným dňom začínajú dlhodobo plánované generálne revízie, počas ktorých sa spracováva menej ropy a rafinéria je predzásobená ropnými produktmi.

Ubezpečil, že situácia nemá vplyv na kvalitu palív predávaných na čerpacích staniciach Slovnaft, ani na palivá predávané veľkoobchodným zákazníkom. Palivá aj naďalej spĺňajú vysoký kvalitatívny štandard a všetky normou požadované technické parametre.

Podčiarkol, že v prípade potreby uvoľňovania núdzových zásob udržiava Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov núdzové zásoby na úrovni 92,6 dňa priemerných denných čistých dovozov. Energetická bezpečnosť štátu je teda v oblasti ropy a ropných výrobkov zabezpečená veľmi dobre.

Ministerstvo vyhodnocuje situáciu

V prípade, že aktuálna situácia bude pretrvávať dlhší čas, predseda Správy štátnych hmotných rezerv je podľa Molnárových slov pripravený zvolať poradný orgán pre ropnú bezpečnosť a situácia bude riešená aj v súčinnosti s vládou podľa postupov stanovených zákonom.

"Ministerstvo hospodárstva situáciu veľmi pozorne sleduje a na expertnej úrovni úzko komunikuje so spoločnosťami Slovnaft, Transpetrol, ako aj Správou štátnych hmotných rezerv. Rezort priebežne vyhodnocuje situáciu a v prípade potreby je pripravený riešiť ju aj na vládnej úrovni, keďže sa dotýka energetickej bezpečnosti. Pripomíname, že Slovensko má pre takéto prípady pripravené primerané rezervy," reagoval odbor komunikácie MH SR.

Molnár dodal, že spoločnosť Transpetrol koordinuje svoje aktivity s prepravnými spoločnosťami a snaží sa o čo najrýchlejšie obnovenie dodávok s požadovanými parametrami kvality ropy. "O presnom termíne obnovenia plynulej prevádzky ropovodu budeme verejnosť aj médiá neskôr informovať," doplnil hovorca Slovnaftu.

Reakcia z Ruska

Rusko je presvedčené, že súčasný problém znečistenej ropy, ktorá kontaminovala kľúčový ropovod Družba a zasiahla rafinérie až po Nemecko, čoskoro vyrieši. Uviedol to v piatok štátny tajomník ruského ministerstva energetiky Pavel Sorokin počas rokovaní s odberateľmi. Informovala o tom agentúra Reuters.

Sorokin, ktorý v piatok rokoval o probléme so znečistenou ropou v Minsku so zástupcami energetických firiem Bieloruska, Poľska a Ukrajiny, presný termín neuviedol, Moskva však predtým oznámila, že čistá ropa by na hranice s Bieloruskom mala začať prúdiť od 29. apríla.

Bielorusi upozornili, že práve Bielorusko má veľký objem kontaminovanej ropy na svojom území a zastavenie vývozu po tom, ako odberatelia odmietli znečistenú ropu prijímať, mu spôsobuje veľké straty. Ako uviedli, škody pre Bielorusko dosahujú približne 100 miliónov USD.