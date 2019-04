Zatknutie občana Talianska súvisí s kauzou z roku 2015, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA – Zatknutie občana Talianska na bratislavskom letisku nesúvisí so súčasným stavom, ale s nejakou kauzou z roku 2015 alebo neskôr, kde je podozrenie z tunelovania Slovenských elektrární (SE). Uviedol to v utorok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Podľa neho mohlo ísť o bývalého vysokého predstaviteľa elektrární a vyvážanie peňazí respektíve preplácanie raz zrealizovaných výkonov, ale zaplatených trikrát. Alebo išlo o preplatenie nezrealizovaných výkonov. Podrobnejšie detaily nepozná.

"Zatknutie takéhoto vysokého predstaviteľa SE, respektíve talianskeho akcionára by mohlo byť mementom. Nech sa na to dobre pozerajú tí, ktorí dnes riadia SE, nech sa na to dobre pozerajú tí, ktorí zastupujú akcionára SE," uviedol premiér Pellegrini. Zdôraznil, že ak sa podobne nezodpovedne správajú k dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce, prípadne tunelujú elektrárne pri jej výstavbe, urobí všetko, aby skončili rovnako.

Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

Jedného z dvoch Talianov, ktorých polícia obvinila z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a ktorí boli v čase skutku predstaviteľmi spoločnosti Slovenské elektrárne, prepustili na slobodu. Finančná polícia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržala v pondelok (15. 4.) po prílete z Milána na bratislavskom letisku občana Talianska, ktorého obvinila z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.