Nie je dôvod dnes pre parkovaciu politiku robiť paniku, tvrdí bratislavský primátor Vallo

Matúš Vallo

Zdroj: TASR/Róbert Fritz

BRATISLAVA - Momentálne nie je dôvod robiť pre parkovaciu politiku v Bratislave paniku. Tvrdí to primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Do druhej polovice roka 2020, keď má regulácia parkovania v meste vstúpiť do platnosti, sa podľa neho ešte mnohé veci zmenia. Hlavné slovo však budú mať teraz bratislavskí mestskí poslanci. Tí majú o spustení regulácie parkovania rozhodovať na júnovom mestskom zastupiteľstve.