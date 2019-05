Petržalka dáva návrhu parkovacej politike zelenú: Avšak, prichádza s pripomienkami

"Celý čas som deklaroval a dúfal, že mestská časť bude mať súhlasné stanovisko. Najdôležitejšie je, aby sa zlepšilo parkovanie. Aby sa tu konečne zaviedol systém, aby sme mali dáta a vedeli, koľko tu máme ľudí, koľko tu máme áut a parkovacích miest. Aby sme sa končene pohli z toho miesta," zhodnotil petržalský starosta Ján Hrčka. Súhlasné stanovisko k návrhu VZN obsahuje zo strany petržalskej samosprávy 24 pripomienok. Ide o pripomienky, ktoré zapracovával ako miestny úrad, tak poslanci. Jednou z nich je napríklad to, aby si mestské časti mohli v prechodnom období robiť vlastnú parkovaciu politiku.

"To znamená, že nebudeme teraz 18 mesiacov na niečo čakať, ale v medziobdobí môžeme začať robiť sami. Mesto prisľúbilo spoluprácu, čo je naozaj super, lebo sa to bude jednoduchšie robiť v spolupráci," poznamenal Hrčka s tým, že mestská časť chce vo všetkých "možných mierach" zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke. Návrh dodatku štatútu hlavného mesta so súhlasným stanoviskom petržalskej samosprávy obsahuje sedem pripomienok. Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa v prvých zónach očakáva od roka 2021.

Magistrát v apríli zverejnil návrh, podľa ktorého sa má v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Abonenti od 500 až po 1500 eur za rok. Mesto pripúšťa, že sa návrh cien a podmienok parkovacej politiky môže ešte zmeniť.

Plánovanú parkovaciu politiku momentálne pripomienkujú mestské časti a od 22. mája bude návrh všeobecne záväzného nariadenia môcť počas desiatich dní oficiálne pripomienkovať aj verejnosť. O tom, kedy presne a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.