Ľudia zúria pre problémy s taxíkmi v Bratislave: Taxikári vyhrali, pre cestujúcich je to strata

Proti Uberu a službe Taxify, ktorá sa nedávnom premenovala na Bolt, bojovali od začiatku štandardní taxikári. Nízke ceny a krátka čakacia doba totiž nalákala množstvo ľudí a taxikári tak prichádzali o kšefty. No zmneilo sa aj to. Vodiči si musia od prvého apríla zaobstarať nové licencie. A práve tu nastáva problém. Vydávanie licencií trvá nejakú dobu a tak sa stalo, že ľudia sa svojho odvozu nedočkali.

Od začiatku mesiaca totiž rapídne klesli počty áut. Bolt síce zákazníkom poslal ospravedlnenie, no urobil tak až o týždeň. "V posledných dňoch sa nám časy dojazdov mierne predĺžili a niektorým cestujúcim sa dokonca miestami nepodarilo zohnať odvoz vôbec," píše Bolt v ospravedlňujúcom maili a ďalej sľubuje, že čoskoro bude služba rovnaká.

Prešlo však niekoľko týždňov a aplikácia funguje obmedzene. Na svoje auto čakáte buď niekoľko desiatok minút, alebo sa ho vôbec nedočkáte, prípadne je permanentne vyššie cestovné o niekoľko eur. "Bolt si neviem zohnať už niekoľko týždňov, čo je škoda. Jazdila som Uberom, potom Boltom, teraz sa niekedy neviem v noci cez víkend dostať domov," posťaźovala sa nám Dominika.

Ľudia hľadajú alternatívy

Na šikovné mobilné aplikácie bez nutnosti volať na dispečing a strachu koľko si za jazdu taxikári vypýtajú, si zvyklo mnoho ľudí. V Bratislave existuje niekoľko služieb, ktoré fungujé cez mobilnú aplikáciu, avšak ani to nie je také bezproblémové ako by mnohí čakali.

"V sobotu o pol jednej v noci som si nevedel zohnať žiadny taxík. Volal som Bolt, skúšal klasické taxíky, aj dve taxi aplíkacie. Nikto nebol dostupný. Podarilo sa mi nakoniec dovolať na akúsi taxislužbu asi po hodine," hovorí Mišo. Rovnakú skúsenosť má aj Veronika. "Je to katastrofa. Minule mi pán taxikár, ktorého som si zavolala cez žltú mobilnú aplikáciu tvrdil, že nie je možné, že som si nevedela zohnať cez nich hodinu taxík. No poviem vám, nielen, že to možné je, ale je to pravda. Už som bola zúfalá a myslela som, že pôjdem v noci peši," sťažuje sa.

Ľudia sa, okrem iného, sťažujú aj na niekedy až závratné sumy taxíkov. "Je mi jasné, že taxikári tiež musia z niečoho žiť a živiť svoje rodiny, no zvykli sme si na miernejšie sumy. Je to škoda, že vo svete taký Uber funguje bez problémov a u nás, v hlavnom meste, si človek v sobotu večer nevie zohnať odvoz za rozumnú cenu," dodala Veronika.