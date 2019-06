Taxikár sa vzbúril proti zákazu nosenia šortiek: FOTO Pri pohľade na neho majú zákazníci dosť

VIGO - Hviezdou španielskych sociálnych sietí sa tento týždeň stal taxikár, ktorý na protest proti obmedzujúcemu nariadeniu miestnych úradov začal jazdiť v sukni. Nariadenie totiž zakazujú nosiť taxikárom v službe okrem sandálov či športového oblečenia aj kraťasy, nie však sukne. V tropických horúčavách, ktoré teraz v Španielsku panujú, sa preto taxikár Jorge z mesta Vigo na severozápade krajiny obliekol do bielej sukne. Informoval o tom denník El Mundo.

Nová vyhláška pre taxikára v meste Vigo platí od vlaňajšieho októbra a vodiči taxi podľa nej musia dbať "o svoj vzhľad a osobnú hygienu a adekvátne sa obliekať". Výslovne zakázané sú "sandále, športové oblečenie, tielka, žabky či kraťasy".

"Jorge je vzdelaný človek a má čistý automobil, ale to s tou sukňou nedáva zmysel," komentoval situáciu podpredseda zväzu taxikárov Emilio Mosquera. Odmietol ale správy, že by sa na Jorgeho kvôli novému oblečeniu sťažoval na miestnej polícii. Avšak uviedol, že ak situácia potrvá, bude to vedenie zväzu riešiť.

Podobnú úpravu pre dress code taxikárov majú podľa denníka El Mundo aj ďalšie veľké mestá Španielska, vrátane metropoly Madridu. Tam vodiči taxíkov majú už od novembra 2012 zakázané poskytovať služby okrem iného "v športovom oblečení, v plavkách, šortkách a tričkách bez rukávov".

El primer taxista de #Vigo que trabaja en falda para no incumplir la ordenanza municipal por la prohibición del pantalón corto pic.twitter.com/rBc0H1dBHR — HERMESTV (@HERMESTVVIGO) 30. mája 2019

V Barcelone miestna radnica v roku 2017 upravila vyhlášku pre odev taxikárov, ktorý musí byť "adekvátny spoločenským normám", najmä musí byť "bez škvŕn a zápachu". Taxikári v katalánskej metropole takisto nesmú nosiť kraťasy a tielka ani obuv, ktorá by "predstavovala riziko pre bezpečnosť jazdy".

Na Malorke by ale taxikár Jorge so sukňou nepochodil, pretože tamojšie nariadenie z roku 1996 povoľuje sukne len ženám.