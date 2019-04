Na Slovensko sa vrátila zima: FOTO Sneh komplikuje dopravu, v nedeľu príde ďalší ZVRAT

BRATISLAVA – Výrazný prepad teplôt, prehánky a snehové zrážky sú typické pre aprílové počasie. To sa v plnej paráde predviedlo najmä na severe Slovenka, kde v piatok nasnežilo na viacerých miestach Liptova, Oravy, ale aj Spiša. Zima sa vrátila aj pod Tatry. Chladno bude aj v sobotu, v nedeľu však príde zmena.

Po príjemných jarných teplotách sa na Slovensko vrátila zima. Podľa riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla sú cesty mokré a kašovitá vrstva snehu do jedného centimetra je len na horskom priechode Vernár. „Tam už mali problémy aj kamióny, ale zatiaľ všetky prešli. Na viacerých úsekoch ciest napadol v noci sneh do piatich centimetrov, zo začiatku sa topil, teraz sa už udržiava na vozovke, takže cesty priebežne posypávame a pluhujeme,“ povedal Barilla s tým, že najzaneprázdnenejší sú cestári v okolí Vysokých Tatier, Levočských vrchov, ale aj v oblasti horských priechodov Vernár a Javorina.

#NEHODA Medzi Vernárom a Hranovnicou, zrazili sa dve nákladné autá, premávku riadi polícia. pic.twitter.com/r23pi2oKQS — Zelená vlna (@zelenavlna) 12. apríla 2019

Situácia podľa jeho odhadu zatiaľ nie je mimoriadna, no vodiči by mali prispôsobiť svoju jazdu aktuálnym podmienkam na cestách. „Zvýšiť pozornosť by mali hlavne tí, ktorí sa trochu uponáhľali a už vymenili zimné pneumatiky za letné,“ upozornil Barilla.

Mapa zobrazuje aktuálnu polohu zrážok.

Vrtošivé počasie nás potrápi aj zajtra, pretože nad našim regiónom sa v chladnom vzduchu aj naďalej vlní frontálne rozhranie, čo má za následok prudké ochladenie. Podľa meteorológov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa bude medzi mohutnou tlakovou výšou so stredom nad Škandináviou a oblasťou nízkeho tlaku vzduchu nad Talianskom a juhovýchodnou Európou nad Karpatmi v chladnom a vlhkom vzduchu rozpadávať zvlnený studený front. Sobota preto bude chladná, cez deň bude na väčšine územia od 4 do 9 stupňov, o niečo teplejšie bude len na juhu a Zemplíne. Bude oblačno až zamračené a miestami sa vyskytne dážď alebo prehánky.

Zdroj: Getty Images

Dobrá správa však je, že v nedeľu sa začne otepľovať. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 11 až 16, na severe bude väčšinou 6 až 11 stupňov. Takéto teploty by sa mali udržať aj v prvej polovici nasledujúceho týždňa.

Vo viacerých okresoch môže vietor dosiahnuť rýchlosť až 70 km/h

Pred snehovými jazykmi a závejmi dnes dopoludnia varoval aj SHMÚ, ktorý pred javom vydal výstrahu prvého stupňa. Týkala sa vyznačených okresov, v ktorých tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Silnejší vietor môže do šiestej večer potrápiť regióny Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Brezno, Košice okolie, Košice mesto, Vranov nad Topľou, Trebišov a Michalovce. Ústav avizuje, že v uvedených okresoch sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 45 až 50 km/h a v nárazoch rýchlosť 65 až 70 km/h.

Zdroj: SHMÚ

„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varuje SHMÚ.