Leto nám začína klopať na dvere: Počasie v plnej paráde, Slovensko sa ponorilo do horúceho pekla

V severnej časti územia bolo najteplejšie v Bardejove, kde teplota dosiahla 27,5 stupňa C. Na juhu bolo ešte teplejšie, k tropickému dňu (nad 30 stupňov C) chýbalo len niekoľko desatín stupňa C. Najteplejšie bolo na stanici Leles (29,5 stupňa C). Vo Veľkých Trakanoch a v Hurbanove bolo 29,3 stupňa C.

Zdroj: Facebook/SHMÚ