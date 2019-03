Taliani evidujú v spise stovky volaní medzi Vadalom a Troškovou: Mal vraj kúpeného aj šéfa SIS

Okrem telefonátov s Troškovou podľa talianskych vyšetrovateľov Vadala agentovi talianskej polície v utajení tvrdil, že bol v častom kontakte aj s vysokopostavenými ľuďmi na Slovensku. V sobotných správach talianskej verejnoprávnej televízie RAI to uviedla talianska investigatívna novinárka Maria Grazia Mazzola. Vychádzala z vyšetrovania benátskej prokuratúry. Jej slová potvrdil aj prokurátor z Benátok Bruno Cherchi, ktorý hovoril o kontaktoch Vadalu so slovenskou políciou.

Zdroj: RTA Italiana

Taliani Vadalu na Slovensku sledovali od roku 2014 do roku 2018. Vadala u nás dlhé roky podnikal, zavraždený novinár Ján Kuciak o ňom napísal svoj posledný text. Potom Vadalu zatkla slovenská polícia, dnes je väzobne stíhaný v Taliansku pre drogovú trestnú činnosť.

O čom sa asi rozprávali

Slovenské telefónne číslo Vadalu odpočúvala talianska polícia od 12. októbra 2014 do 22. decembra 2015. Počas tohto obdobia talianski vyšetrovatelia odpočuli 452 telefonátov medzi Vadalom a Troškovou. Na začiatku tohto obdobia bola bývalá modelka asistentkou Jasaňa v parlamente. Stala sa ňou podľa centrálneho registra zmlúv 12. februára 2014.Od 1. marca 2015 nastúpila podľa informácií Hospodárskych novín na Úrad vlády, kde robila Ficovi asistentku. Redaktorka Mazzola v reportáži neuvádza, o čom sa rozprávali v telefonátoch. Zdroj: RTA Italiana Vadala agentovi v utajení s číslom 8067 podľa policajného vyšetrovania povedal, že do kúpy miest v slovenskej štátnej správe na polícii, colnici a v Slovenskej informačnej službe investoval milión eur. Znamená to podľa vysvetlenia talianskej investigatívnej novinárky, že si kúpil konkrétnych ľudí v týchto sférach tajnej služby, aby pracovali preňho. Pred talianskym policajným agentom v utajení hovoril podľa vyšetrovateľov o výplatnej listine, na ktorej má všetkých týchto ľudí.

Šéf SIS na predaj

Agentovi 8067 údajne povedal, že si kúpil šéfa SIS. V roku 2014, keď Taliani túto akciu začali bol šéfom tajnej služby Ján Valko, ktorého do funkcie nominoval Robert Fico. Vo vyšetrovacom spise sa píše, že keď Taliani poslali Slovákom nejakú informáciu o sledovaní Vadalu, šéf našej tajnej služby mu to posunul.

Prokurátor Bruno Cherchi v televíznej reportáži povedal, že Vadala mal vzťahy s naším ministerstvom vnútra. V sledovanom období bol ministrom Robert Kaliňák (Smer).

„Hovoril (Vadala, pozn. red.), že mal špeciálne kontakty s ministerstvom vnútra. Priame kontakty jednak so slovenskými colníkmi, ako aj s políciou a tajnou službou," povedal v reportáži Cherchi.

V citovanej komunikácii medzi Vadalom a agentom 8067 sa uvádza, že kalabrijský mafián komunikoval s nejakým slovenským ministerstvom a hovoril mu, kde chce umiestniť ktorého svojho človeka, ktorého má kúpeného. Z komunikácie však nie je zrejmé, o aké slovenské ministerstvo presne ide.

Fico nehovoril pravdu

Talianski investigatívni novinári už v polovici februára zverejnili informáciu, že talianska prokuratúra disponuje prepisom rozhovoru medzi Vadalom a samotným Ficom. Predseda Smeru sa voči týmto informáciám ohradil a prostredníctvom veľvyslanectva v Taliansku podľa vlastných slov získal potvrdenie, že takáto informácia neexistuje. Slovenským médiám ho však neukázal. Neskôr zverejnil potvrdenie zo slovenskej prokuratúry, ktorá na základe informácií z Talianska povedala, že v talianskom vyšetrovacom spise týkajúcom sa vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa rozhovor medzi Vadalom a Ficom nenachádza.