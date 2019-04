Explózia 8 kg TNT pod Gerlachom: VIDEO z extrémnej protimínovej skúšky obrneného vozidla

BRATISLAVA - Taktické obrnené vozidlo Zetor Gerlach 4x4 má za sebou celý rad náročných, často až extrémnych testov. Vozidlo si okrem iného odskúšalo svoje off-road schopnosti v najťažších podmienkach vojenských polygónov, jazdilo na pretekárskom okruhu, v snehu, piesku a dokonca aj na diaľnici. Merala sa jeho hlučnosť a účinnosť brzdového systému, balistickú odolnosť preverila ostrá streľba. To však zďaleka nebolo všetko. Priamo pod jeho kabínou bola odstrelená extra silná nálož nad rámec štandardných požiadaviek.

Testy bezpečnosti

Úroveň protimínovej odolnosti vozidiel kategórie LATV (ľahké taktické obrnené vozidlá), do ktorej patrí aj Gerlach, upravuje norma NATO AEP-55 STANAG 4569. Za štandard sa pritom považuje, ak vozidlo odolá výbuchu protitankovej míny so silou 6 kg TNT pod kolesom a pod kabínou (Volume2, Level 2a, 2b). V prípade Gerlachu však výrobca Zetor Engineering Slovakia, a.s. posunul latku vyššie, keď deklaroval, že vozidlo odolá náloži ešte o dva kilogramy silnejšej (Volume 2, Level 3a, 3b).

V rámci prvého testu realizovaného výrobcom (tzv. podnikové skúšky) bola teda pod kabínou vozidla odstrelená nálož so silou 8 kg TNT. Počas testu boli v kabíne osadené figuríny vojakov. S cieľom získania presných informácií o záťaži ľudského tela a jeho reakciách boli použité senzory, ako aj externé a interné kamery. Ako ukazuje video, vozidlo v tejto extrémnej skúške obstálo a bez ujmy pokračuje v ďalších testoch.

Nadštandardnú bezpečnosť posádky v prípade Gerlacha zabezpečuje okrem iného aj konštrukcia kabíny ako pretlakovej pancierovej kapsule osadenej nezávisle na podvozku. Pri poškodení podvozku mínou tak zostane posádka chránená. Do kabíny so SAFETY objemom až 7,7 m3. sa oproti bežným 4 – 5 vojde až 6 členov posádky s výškou 190 cm a váhou 120 kg vrátane výstroja. V prípade núdzovej situácie poskytne priestor aj pre ďalších dvoch členov posádky (bez sedačky). Konštrukcia kabíny zároveň umožňuje jej veľmi rýchle opustenie.

Gerlach už potvrdil aj svoju balistickú odolnosť, ktorá je podľa noriem NATO na úrovni Volume 1 a Level 3. Posádka sa tak nemusí obávať streľby z ručných útočných zbraní používaných v súčasných konfliktoch. Overili to nezávislé testy, ktoré realizovala renomovaná spoločnosť IBD Deisenroth Engineering GmbH pod dohľadom certifikovanej štátnej skúšobne Beschussamt Ulm.

Zdroj: Zetor Engineering Slovakia, a.s.

Robustná konštrukcia a krútiaci moment až 1300 Nm

Aj napriek ľahkej konštrukcii s pohotovostnou hmotnosťou základnej verzie 12 ton je Gerlach robustným vozidlom a prekonáva extrémne prekážky v teréne. Okrem zapracovaných poznatkov z reálnych vojenských konfliktov či Rally Dakar mu v tom výrazne napomáha aj krútiaci moment až 1300 Nm a veľkosť kolies (R20).

Vozidlo tak v skúškach vo vojenských priestoroch zdolalo terénny schod s výškou 0,5 m a prekonalo zákop so šírkou 1 m. Pri prekonávaní oboch prekážok malo vozidlo záťaž 6 x 120kg, ktorú tvorila posádka v plnom vybavení a zároveň náklad s váhou 1 tony v cargo priestore.

Zdroj: YouTube/Zetor Engineering Slovakia, a.s.

Vozidlu sa podarilo zdolať aj métu tzv. 100-percentného stúpania, keď v plnej 14-tonovej záťaži zvládlo nájazdový uhol 45 stupňov. Na dlhých úsekoch komfortne spĺňa 60 % stúpanie.

Zdroj: Zetor Engineering Slovakia, a.s.

Testy dynamiky

V testoch na pretekárskom okruhu Slovakia ring Gerlach prekonal pôvodne deklarované parametre, keď aj za daždivého počasia dosiahol maximálnu rýchlosť 125 km/h. Preukázal tiež svoju ťažnú silu, keď sa rozbehol v závese s 28-tonovým ťahačom a krúžil 1 hodinu po okruhu pri zachovaní požadovaných teplotných parametrov.

Tieto výsledky sú okrem iného dané aj konštrukciou pohonnej sústavy. Jej základom je nemecký 6-valcový motor MTU s výkonom 240 kW s nadštandardným krútiacim momentom 1300 Nm. Motor spolupracuje so špečiálnou 6 st. automatickou prevodovkou pre maximálne využitie výkonu motora v celej škále. Rozvod výkonu na nezávisle zavesené kolesá prenáša súprava unikátne vyvážených kardanov cez zostupnú prevodovku GHM, ktorá patrí k svetovej špičke v distribúcii krútiaceho momentu pri pohonoch všetkých kolies. Týmto riešením Gerlach získal výnimočnú dynamiku, keď pomer jeho výkonu a hmotnosti dosahuje 17,1 kW/tonu.

Zdroj: Zetor Engineering Slovakia, a.s.

Komfort posádky

Pri konštrukcii vozidiel novej generácie je dôležitý aj komfort posádky, ktorý okrem iného závisí aj od úrovne hluku a vibrácií prenášaných do kabíny. Úlohou vývojárov je preto zabezpečiť, aby tieto rušivé vplyvy boli čo najmenšie. S cieľom overiť, aké výsledky priniesli všetky použité opatrenia v tejto oblasti, realizoval výrobca v spolupráci so spoločnosťou Siemens špeciálne akustické skúšky.

Tie namerali v kabíne len nízku úroveň hlučnosti 65 dB (pozn.: 60 dB = úroveň hlučnosti pri bežnej ľudskej vrave).

Zdroj: Zetor Engineering Slovakia, a.s.

Zaparkoval pod uhlom 83,9 %

Testy preverili aj účinnosť parkovacieho brzdového systému, ktorý môže zohrávať dôležitú úlohu v krízových situáciách. Všeobecnou požiadavkou vojsk je udržanie vozidla s vypnutým motorom vo svahu s náklonom 60 %, teda pod uhlom 30°. Testy prebiehali na špeciálnej naklápacej plošine, ktorá postupne s narastajúcim náklonom testovala limity vozidla. Gerlach sa udržal v náklone 78% (uhol 38,2°) v smere “do kopca“ a pri smere “z kopca“ parkoval v sklone 83,9% (uhol 40°). Počas testov bolo vozidlo navážené na maximálnu hmotnosť 14,2 tony.

Zdroj: YouTube/Zetor Engineering Slovakia, a.s.

Obrnené vozidlo novej generácie Gerlach 4x4 malo premiéru v máji minulého roka na veľtrhu IDEB v Bratislave. Následne sa predstavilo aj na veľtrhu Sobra 2018 v Slovinsku, či MSPO 2018 v poľských Kielcoch. Koncom mája tohto roka sa s ním bude môcť odborná i široká verejnosť zoznámiť na medzinárodnej výstave obrannej techniky IDET 2019 v Brne.