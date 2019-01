Tehotná žena sa chce rozviesť s manželom po tom, čo sa dozvedela, ako chce pomenovať ich dieťa

Dvadsaťtriročná žena je v siedmom mesiaci svojho prvého tehotenstva. Spoločne so svojím o rok starším partnerom sa snažia vybrať meno pre dieťa. Mladík vyhlásil, že prvé dieťa pomenuje on a jeho manželka môže dať potom meno druhému dieťaťu. Problém nastal vo chvíli, keď sa muž priznal, že chce dať dievčatku meno po svojej bývalej priateľke. Tú údajne miloval najviac zo všetkých. Budúcej mamičke tento návrh zlomil srdce a premýšľa o rozvode.

Zdroj: Getty Images

"S manželom sa nevieme zhodnúť na mene nášho budúceho dieťaťa, jednou z možností sa stal rozvod," opisuje užívateľka na stránke Reddit svoju dilemu. "Chodili sme spolu sedem rokov, dva roky sme zobratí. Pred siedmimi mesiacmi som otehotnela a teraz vyberáme meno pre bábätko. "Odvtedy, čo poznáme pohlavie dieťaťa, manžel trvá na tom, že sa bude volať po jeho bývalej. Nejde o obyčajnú bývalku, ale o ženu, s ktorou mal dlhodobý vzťah a miloval ju najviac zo všetkých," pokračuje.

Vedela, že jej manžel svoju ex veľmi miloval, ale myslela si, že po rozchode bude po všetkom. Manžel jej povedal, že aj keď to s jeho bývalou nevyšlo, chcel by mať na ňu nejakú spomienku. Neuvedomuje si ale, ako veľmi tým ženu zasiahol a jej emócie pripisuje hormónom. "Ešte stále miluje svoju ex alebo je to úplne normálne, že chce nášmu dieťaťu dať také meno?" pýta sa v príspevku. Dostala množstvo odpovedí, v ktorých ľudia podporujú jej názor. "Je to skutočne nechutné," znie jedna z odpovedí.

Zdroj: Getty Images

Ďalší z komentárov nastolil otázku, ako to meno vysvetlia svojej dcére, keď vyrastie. "Neviem, či ju stále miluje a s vami sa iba usadil, alebo je naozaj hlúpy. Zhadzovať všetko na vaše hormóny musí byť vtip," dodáva komentár. Ozvala sa dokonca aj žena, ktorá dostala meno po otcovej milenke, o ktorej jej biologická matka netušila. "Absolútne nenávidím svoje meno. To, prečo sa tak volám, mi otec povedal úplnou náhodou. Vo všeobecnosti je to meno krásne, ale keď premýšľam nad dôvodom, prečo sa tak volám, chce sa mi zvracať. Pre lásku božiu, nikdy nepomenujte svoje dieťa po bývalej alebo bývalom, bude to pre dieťa veľmi trpké."