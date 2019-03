Na Slovensko dorazil piesok zo Sahary: VIDEO Dnes bude rekordne teplo, veľký zvrat cez víkend

Mapa zobrazuje aktuálne návaly vetra.

Dnešok by mal byť podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len SHMÚ) mimoriadne teplým dňom tejto zimy. „Očakávame prekonávanie rekordov maximálnej dennej teploty,“ avizoval ústav na sociálnej sieti s tým, že absolútny rekord zrejme prekonaný nebude, respektíve je len malá pravdepodobnosť.

Saharský prach

Piesok z Afriky sa dostane nad viaceré oblasti Európy, Slovensko nebude výnimkou. „Pred studeným frontom sa nad našu oblasť súčasne dostane aj saharský prach, pretože teplý prenosový pás pred studeným frontom bude siahať do našej oblasti až zo severozápadnej Afriky,“ očakávajú meteorológovia.

Aké bude počasie v najbližších dňoch?

V piatok sa bude stred tlakovej níže presúvať zo Severného mora nad Baltské a s ňou spojený nevýrazný zvlnený studený front postúpi od severozápadu do našej oblasti.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Malo by byť oblačno až zamračené, spŕchnuť by však malo len ojedinele. Snehové prehánky hrozia len vo vysokých polohách. Popoludní bude oblačnosť ubúdať. Meteorológovia hlásia teplo. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať medzi 9 až 4, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 2 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 13 až 18, v Žilinskom kraji a miestami aj na krajnom západe bude okolo 11 stupňov. Fúkať bude prevažne juhozápadný vietor rýchlosťou 15 až 30 km/h, v nárazoch miestami okolo 45 km/h. V druhej polovici noci a dopoludnia by malo len pofukovať. Na horách treba spočiatku rátať s prudkým vetrom až víchricou.

V sobotu v brázde nízkeho tlaku vzduchu postúpi od západu do strednej Európy okludujúci frontálny systém.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Víkend sa začne polooblačným až oblačným počasím. V popoludňajších hodinách od západu bude oblačnosť pribúdať a miestami aj spŕchne. Sneženie hrozí len od stredných polôh. Najnižšia nočná teplota klesne na 5 až 0 stupňov, v dolinách sa ojedinele vyskytne slabý mráz. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude okolo 8 stupňov. Fúkať bude len slabý premenlivý vietor, cez deň postupne prevažne juhozápadný rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch miestami okolo 45 km/h.

V nedeľu po prechode frontálneho systému bude od západu až severozápadu do našej oblasti prúdiť o niečo chladnejší morský vzduch.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Oblačnosť bude veľká a na mnohých miestach sa vyskytnú prehánky alebo dážď, na horách by malo snežiť. Najnižšia nočná teplota klesne na 7 až 1 stupeň. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať medzi 8 až 13, na severe miestami okolo 6 stupňov.