Dvojica zlodejov ukradla takmer 10 tisíc eur: Pred súdom pomohlo odvolanie iba jednému

BANSKÁ BYSTRICA - Úhrnný trest odňatia slobody vo výmere sedem rokov potvrdil dnes odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 28-ročného Jána Mišíka z Tisovca. Jeho 40-ročnému komplicovi Markovi Štajerovi zmiernili trest z troch rokov na dva roky nepodmienečne. Mišík so Štajerom sa vlámali do bytu v Hnúšti a ukradli vyše 9200 eur, čím spáchali zločin krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody.

Dvojica sa vlámala do bytu, ktorý bol v objekte bývalého SAD v Hnúšti, nadránom 23. júna minulého roku. Najprv vyliezli po požiarnom rebríku na strechu budovy a odtiaľ sa vlámali do priestorov, kde mal byt 61-ročný muž. Priamo do bytu vnikol Mišík, Štajer zatiaľ dával pozor na streche.

Na Okresnom súde v Rimavskej Sobote obaja zlodeji svoje konanie priznali a oľutovali. Mišíkovi prvostupňový senát vymeral sedem rokov nepodmienečne, pretože vlámanie spáchal v skúšobnej lehote podmienečného prepustenia z výkonu trestu za predchádzajúcu lúpež. U Štajera prvostupňový súd zohľadnil, že trpí duševným ochorením a vymeral mu tri roky v najľahšom väzení. Na návrh znalca mu tiež uložil povinnosť absolvovať psychiatrické liečenie ambulantnou formou.

Voči prvostupňovému rozsudku sa obaja odvolali, pretože trest bol podľa nich neprimerane prísny. Odvolací senát Mišíkovi vzhľadom na porušenie podmienky nevyhovel. Trest však zmiernil u Štajera z troch na dva roky vzhľadom na priznanie a ďalšie okolnosti prípadu. Mišík si trest odpyká v ústave so stredným stupňom stráženia, Štajer v najľahšom väzení. Hoci odsúdenci po odhalení krádeže časť lupu vrátili, musia ešte zaplatiť okradnutému mužovi 3 550 eur. Verdikt odvolacieho súdu je právoplatný. Predseda senátu hneď nariadil aj výkon trestu.