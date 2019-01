Slováci, pozor: Hygienici varujú pred farbou na tetovanie a touto kozmetikou na FOTO

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ) upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Taliansku a v Nemecku.

Ako informovala Daša Račková z komunikačného referátu ÚVZ, prvým z výrobkov je hnedá farba na tetovanie značky ETERNAL INK a krajinou pôvodu je USA. Výrobok obsahuje prekročené maximálne povolené množstvo nečistôt (nikel, zinok, arzén – 16 +/- 7,1mg.kg -1) a nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up.

Zdroj: TASR - ÚVZ

Druhým výrobkom je výrobok na bielenie pokožky Naturalle Multi-Action-Ex značky MAKARI a krajinou pôvodu je Francúzsko. Výrobok obsahuje látku hydroquinone, čo je v rozpore so zoznamom látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, ako aj so zoznamom látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

Zdroj: TASR - ÚVZ

Tretím výrobkom je kúra na vyrovnávanie vlasov Amazonliss Brazilian Smoothing Treatment Acai + Cacau značky NUTREE PROFESSIONAL a krajinou pôvodu je Brazília. Výrobok obsahuje látku formaldehyd, ktorá nie je povolená do výrobkov na vyrovnávanie vlasov. Inhalácia látky môže viesť k poškodeniu nosohltana. Pri dermálnej expozícii môže výrobok spôsobiť iritácie pokožky a slizníc.