Dychberúce VIDEO z ťažkého boja s bielym peklom na Orave, prezident hasičov má slzy v očiach

Na severe Slovenska pomáha s odstraňovaním následkov snehovej kalamity vyše 400 dobrovoľných hasičov.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

ORAVA – Vyzerá to tak, že po tom, čo sever Slovenska na začiatku januára zasypal sneh, si časť Oravského regiónu konečne vydýchla. V pondelok to potvrdili hasiči na svojom facebookovom účte. Dlhodobá nepriaznivá situácia nenechala chladným ani ich prezidenta, ktorý sa netajil tým, že usilovnosť jeho kolegov mu nahnala slzy do očí.