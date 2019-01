Reprezentant Ondrej Duda splnil sľub: Hasičom v Snine daroval defibrilátor jeho otec

Po výhre tak dodržal svoje slovo a prispel na dobrú vec. Sľúbené hodinky sa rozhodol vydražiť a výťažok z nich venoval na kúpu nového defibrilátora. Vo štvrtok ho sninským hasičom odovzdal jeho otec. "Som veľmi šťastný, že Ondro sa takto rozhodol," uviedol pre médiá Duda starší s tým, že nejde o prvý a určite ani posledný takýto počin jeho syna. "Ondro je v týchto veciach veľmi otvorený," vysvetlil.

Zdroj: TASR - Michaela Zdražilová

Podľa jeho ďalších slov je Salomon Kalou nielen po futbalovej, ale aj po ľudskej stránke veľkým vzorom Ondrejovi. "Vieme o tom, že aj Salomon pomáha veľmi svojim krajanom," spomenul. Pre defibrilátor sa rozhodli z dôvodu, že v celom Sninskom okrese sú len tri takéto prístroje a sú veľmi potrebné. "Budem veľmi rád, ak by sa nemusel použiť, ale ak sa použije a zachráni len jeden život, tak to splnilo účel," ozrejmil.

Ondrej Duda mladší sa do Sniny vracia maximálne dvakrát do roka. "Je hrdý na to, že je zo Sniny, narodil sa tu, vyrastal, vošiel do veľkého futbalu," povedal jeho otec s tým, že všetky svoje dobročinné aktivity venuje práve tejto svojej rodnej hrude. "Som na neho neskutočne hrdý," skonštatoval. Defibrilátor bude podľa riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Jána Goliaša pre hasičskú stanicu v Snine veľkou pomocou aj preto, že tá je svojou polohou v dosť odľahlom regióne. "Tieto prístroje sú jednoduché aj pre obyčajného laika, pretože sú plnoautomatické a užívateľa sami navádzajú," vysvetlil na margo otázky, či ho budú vedieť príslušníci používať.

V kraji je podľa jeho slov defibrilátor na každej okresnej stanici a v blízkej budúcnosti by ho mala mať každá jedna hasičská stanica. Príslušníci ho využívajú napríklad pri nehodách. "Ale chodíme, pokiaľ nie je dostupná rýchla záchranná pomoc, ako prví aj k iným udalostiam, ako je podozrenie na infarkty či zástavy sŕdc, a vtedy je ten prístroj veľmi využiteľný," upozornil.