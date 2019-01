Následky snehovej kalamity na Orave odstraňovali stovky vojakov: Máme za sebou prvý arktický deň

Dodala, že Ozbrojené sily SR požiadalo o pomoc prostredníctvom krízových štábov deväť obcí z okresu Námestovo. Obyvateľom pomáhali vojaci z Martina, Ružomberka, Serede, Sliača a Žiliny spolu s vyčlenenou technikou. Od snehu očistili viac ako 56.500 metrov štvorcových ciest, striech a ďalších plôch, pričom pomáhali napríklad aj pri zabezpečovaní a doručení potravín pre starších a imobilných obyvateľov.

"Opäť tak potvrdili, že vďaka ich spôsobilostiam sú v prípade potreby domáceho krízového manažmentu pripravení pomôcť obyvateľom Slovenska nepretržite 24 hodín denne, sedem dní v týždni," uviedla Capáková.

Prvý arktický deň tejto zimy

V utorok (22. 1.) meteorológovia v niektorých obciach zaznamenali prvý arktický deň tohtoročnej zimy. Znamená to, že tam teplota za celý deň nevystúpila nad mínus desať stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

"Bolo to na staniciach Blatnica, Ružomberok - Štiavnička a Červený Kláštor. Aj nočné minimum bolo nižšie ako uplynulé noci," priblížili meteorológovia. Najnižšia maximálna denná teplota bola v Blatnici, kde stúpla najviac na mínus 10,9 stupňa Celzia.

Zdroj: Getty Images

Hlboko pod bodom mrazu

Na severe Slovenska môžu v stredu doobeda teploty klesnúť až na -20 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu pred nízkymi teplotami s platnosťou do 11 h. Na východe Slovenska by si zas vodiči mali dávať pozor na snehové jazyky a záveje. Podľa meteorológov sa môžu vyskytovať od 18 h. "Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," pripomenuli.

V pohoriach je stále hrozba lavín

Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí trvá už niekoľko dní mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom v stredu Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS). Doplnil, že snehová pokrývka je sadnutá a s výnimkou niektorých strmých svahov všeobecne dobre spevnená. Na niektorých miestach s nízkou snehovou pokrývkou sa však začínajú vytvárať nestabilné snehové vrstvy.

„Hlavným lavínovým problémom je tvrdý doskový sneh na východných, juhovýchodných a južných svahoch. Uvoľnenie doskových lavín, najmä v spomenutých expozíciách, je možné pri väčšom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na veľmi strmých svahoch,“ upozornil Buliak s tým, že výskyt samovoľných lavín sa neočakáva.

Stredajšie ráno bolo na horách mrazivé. Prevládalo jasné počasie s dohľadnosťou až do 50 kilometrov. Teplota vzduchu sa pohybovala na vrcholoch hôr v rozpätí od mínus 14 do mínus 11 stupňov Celzia.