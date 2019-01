Tragická smrť dievčat v Poľsku vyvolala haló okolo únikových hier: Slovenské predpisy hovoria jasne

BRATISLAVA/VARŠAVA - Päť dospievajúcich dievčat, ktoré zahynuli pri požiari v tzv. únikovej miestnosti na severe Poľska, nemalo šancu pred plameňmi utiecť. Kľučka z dverí bola totiž odmontovaná a ukrytá, pričom jej nájdenie bolo súčasťou hry. Oheň zároveň znemožnil, aby dievčatá zachránil niekto zvonka. Aj na Slovensku nájdeme množstvo miest, kde sa konajú obdobné únikové hry a ich prevádzkovatelia by mali svedomite dbať na bezpečnostné predpisy. Ako pre Topky uviedli hasiči, aj tzv. "escape rooms" podliehajú plneniu povinností a právnym predpisom na úseku ochrany pred požiarmi.

"Escape rooms" sú dobrodružné hry, ktorých účastníci sú uzavretí v uspôsobenej miestnosti, v ktorej musia hľadať stopy a indície, riešiť hádanky a uniknúť z nej v stanovenom čase. Takéto hry sa na celom svete tešia veľkej obľube a ani Slovensko nie je výnimkou. Od istého času zaznamenali u nás veľký "boom" a dajú sa nájsť snáď v každom väčšom meste, pričom nie sú určené len pre malé skupiny, ale aj pre firmy, ktoré takouto formou môžu organizovať svoje teambuildingy. Aj keď ide predovšetkým o zábavu, prevádzkovatelia by nemali zabúdať ani bezpečnosť.

Slovenský zákon

Podľa hovorkyne Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzany Farkasovej povinnosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi upravuje zákon o ochrane pred požiarmi, v ktorom priamo sú vymedzené povinnosti na účely predchádzania vzniku požiarov a povinnosti na zabezpečenie podmienok na účinné zdolávanie požiarov.

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) pritom preveruje dodržiavanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci štátneho požiarneho dozoru a to posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon. Či už ide o územné, stavebné alebo kolaudačné konanie.

Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania ustanovených povinností právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, okrem rodinných domov a bytových domov, ktoré majú najviac osem nadzemných podlaží, vykonáva štátny požiarny dozor. "Pre príklad a lepšiu predstavu uvádzame, že v minulom roku HaZZ vykonal 8 691 protipožiarnych kontrol v rokoch (2013-2018 bolo vykonaných spolu 52 671 protipožiarnych kontrol). Touto preventívnou kontrolnou činnosťou, HaZZ predchádza vzniku požiarov a iných nežiaducich udalostí. V tejto súvislosti taktiež uvádzame, že oblasť požiarnej prevencie sa každoročne okrem riadnej kontrolnej činnosti zameriava aj na tematicky rôzne vybrané oblasti," uviedla Zuzana Farkasová.

Protipožiarne kontroly sú tak vykonávaného aj v národných kultúrnych pamiatkach, ako sú hrady, zámky, drevené kostolíky, v stavbách sociálnych služieb, na poľnohospodárskych družstvách, na školách, v ubytovacích zariadeniach či v nákupných centrách. "V súvislosti s tzv. „únikovými miestnosťami“ resp. „escape rooms“ uvádzame že, aj tie bez rozdielu podliehajú plneniu vyššie uvedených povinností a právnym predpisom na úseku ochrany pred požiarmi," dodala hovorkyňa.

Sankcie

V zákone o ochrane pred požiarmi sa uvádza, že okresné riaditeľstvo HaZZ má právo uložiť pokarhanie alebo pokutu do 99 eur, do 165 eur alebo do 331 eur v prípade porušenia povinností. Sankcie však môžu stúpiť aj na oveľa vyššiu sumu.

Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo HaZZ môže uložiť pokutu do 8 298 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že nevykonáva pravidelnú preventívnu protipožiarnu prehliadku, neurčí požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania a skladovania, neurčí miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo ich neoznačí príkazmi, zákazmi a pokynmi, nedodrží zásady inštalácie a prevádzkovania palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania atď.

Pokuta však môže byť aj ešte vyššia. Do 16 596 eur napríklad v prípade ak právnická osoba či živnostník neoznačí a neudržiava trvale voľné únikové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu a vody a k požiarnym zariadeniam. Dôvodov, pre ktoré môže byť uložená pokuta, je však naozaj veľké množstvo a je preto dobré, aby neboli podceňované.

V tých najzávažnejších prípadoch, ak prevádzka vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia, orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor rozhodne aj o zastavení prevádzky.

Tragický prípad z Poľska

Od predminulého piatka, kedy došlo v meste Koszalin k tragédii, preverili poľské úrady už viac než 200 z priestorov pre tzv. únikové hry (espace rooms), pričom vo viac ako stovke odhalili celý rad nedostatkov v oblasti bezpečnosti, ktoré si vyžadujú nápravu. Zároveň nariadili zatvorenie 26 takýchto zariadení.

Pomoc pre päť 15-ročných dievčat nedorazila včas na to, aby ich zachránila, a tínedžerky, ktoré sa stretli, aby oslávili narodeniny jednej z nich, sa tak v únikovej miestnosti udusili. "Okrem dverí neexistovala iná úniková cesta," uviedol hovorca prokuratúry Ryszard Gąsiorowski a dodal, že okná v miestnosti boli prekryté sadrokartónom.

Poľská prokuratúra v rámci vyšetrovania prípadu obvinila 28-ročného majiteľa zariadenia pre únikové hry v Koszaline Milosza S. z úmyselného vytvorenia požiarneho nebezpečenstva a neúmyselného spôsobenia piatich úmrtí. Muža vzali do väzby, pričom v súvislosti so zmienenými obvineniami mu hrozí až osemročné väzenie.