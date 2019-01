Ostro kritizované VIDEO: Poľovníci nastražili pascu, aby prilákali korisť, Slováci sa búria

Facebooková stránka Čergov Miznúca divočina v komentári pod kritizovaným videom vysvetlila, že cieľom jeho zverejnenia bolo poukázať na neetický spôsob lovu, lebo nijaký skúsený poľovník by takto zver nelovil. „Bolo by to pod jeho úroveň. To nebol lov. Bolo to zabitie. Poupratujte si, poľovníci, vo svojich radoch, a potom budete vnímaní verejnosťou v lepšom svetle. Sami ste si na vine, nehádžte vinu na iných,“ uzavreli aktivisti.

Na záberoch je kŕmiaca sa lesná zver. Seno na lúku pravdepodobne umiestnili poľovníci. „Seno pohodené na lúke prilákalo päť jelenčiat. Do hory sa však vrátili už len štyri. O piate sa "postarali" poľovníci. Jedno z jelenčiat doplatilo na svoju neskúsenosť životom,“ píše sa v popise videa.

Podľa filmárov a zanietencov potom „prišlo poľovnícke auto, jelenčatá odbehli pár desiatok metrov od sena a pozorovali auto. Strelec vystúpil (loviť priamo z auta je zakázané), oprel pušku o kapotu auta a vystrelil. Jelenčatá nechápavo stáli ďalej, iba jedno - zasiahnuté kúsok pobehlo a potom sa zrútilo do snehu. Na toto už jelenčatá reagovali útekom.“ V závere svojho príspevku zdôrazňujú, že zver je možné strieľať do 15. januára, podobne, ako vlka.

Pod kritizovaným videom z 12. januára sa nazbieralo takmer 300 komentárov, zdieľalo ho viac ako 1 700 ľudí. Najviac zainteresovaných sa zhodlo s názorom Jany. Tá napísala, že „statočný a odvážny lovec zastrelil v čase núdze na krmovisku tú premnoženú hnusobu - rovno od auta, ani sa nenachodil. (...) Kto povedal, že zver je premnožená? Kto určil, aký počet živočíchov a rastlín na kilometer štvorcový je akurát? Príroda? Hmmm, to asi nie. To človek. Jediný premnožený druh na svete. Pokojne neprikrmujte, nechajte prírode voľnú ruku, ako mala po milióny rokov, ale potom nestrieľajte. Alebo, vážení páni poľovníci, strieľajte po sebe, to vám ide v poslednej dobe najlepšie.“

Do horlivej diskusie za zapojil i poľovník Michal Š. „Aj poľovníci vedia, že strieľať pri kŕmení je nemorálne. Ten, čo strelil, je hovädo. Píšem to ako poľovník. A kvôli takýmto hlupákom odsudzujú všetkých,“ napísal muž, ktorému Čergov Miznúca divočina dala za pravdu. „Presne tak, pán Š. Takíto kazia meno poctivým poľovníkom.“