Sestry a pôrodné asistentky nie sú prizývané do diskusií k závažným otázkam, tvrdí komora

BRATISLAVA - Sestry a pôrodné asistentky nie sú prizývané do diskusií k závažným otázkam, ktoré sa ich priamo či nepriamo dotýkajú. Informovala o tom Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Podľa nich sa prijímajú zásadné rozhodnutia a zmeny zákonov cez tzv. "prílepky" bez odbornej diskusie, bez možnosti vyjadriť sa a ovplyvniť rozhodnutia.

Podľa komory aj napriek tomu, že sa združeniu v roku 2018 podarilo participovať na mnohých zmenách legislatívy týkajúcich sa ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, nepodarilo sa im presvedčiť zákonodarcov, Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) a niektorých zamestnávateľov, že nie každá zmena, ktorú podporujú, je založená na racionálnom a odbornom posúdení. Ide napríklad o premenovanie zdravotníckeho asistenta na tzv. praktickú sestru.

Ďalej ide o nekoncepčnú úpravu miezd nedostatkových povolaní (sestra a pôrodná asistentka), ktoré nie sú ani na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve. "Nepodarilo sa nám zobudiť MZ SR natoľko, aby vytvorili podmienky na prijatie väčšieho počtu študentov ošetrovateľstva a zainvestovali viac peňazí do ich štúdia, rovnako ako to vláda urobila u študentov medicíny," napísala komora vo svojom stanovisku. SKSaPA vníma pozitívne, že sa im v roku 2018 po dlhšom úsilí a mnohých rokovaniach podarilo dostať do pozornosti tému nedostatku sestier a pôrodných asistentiek.

"Navrhli sme základné možnosti riešenia tohto problému, potreby noriem, ktoré by upravili a sprehľadnili kompetencie sestier a pôrodných asistentiek s príslušnou zodpovednosťou, navrhli sme indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a predpisovanie zdravotníckych pomôcok sestrou a PA," uviedli. Zástupcovia organizácie sa aktívne podieľajú na projektoch ministerstva zdravotníctva, ktoré riešia spolu s viacerými odborníkmi v zdravotníctve.