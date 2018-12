Zbytočná smrť na poľovačke: Polícia vyšetruje smrť muža

Ako sme včera informovali, v katastri obce Naháč, v Trnavskom kraji sa stala nehoda so smrteľnými následkami. Miestny poľovný hospodár Miloš M. (58) bol postrelený do brucha počas predvianočnej poľovačky. Zrejme nešťastnou náhodou v rojnici jeden z kolegov vystrelil a trafil nebohého Miloša do brucha. Kolegovia sa mu snažili pomôcť, ale nedalo sa nič robiť.

Zdroj: Facebook/Matthews´s hunting experience SK

"Muž bol postrelený do oblasti brucha. Ostatní poľovnící ho niesli asi 300 metrov a zavolali mu záchranku. Muž na mieste zraneniam podľahol. Polícia vykonáva prvotné úkony a ďalšie okolnosti zatiaľ nie sú známe," potvrdila pre redakciu topky.sk trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Policajti vyšetrujú túto tragédiu ako prečin usmrtenia. Páchateľ zatiaľ nie je známy. Polícia zabavila poľovníkom zbrane, aby vykonala balistickú skúšku. Súdna pitva bola dnes vykonaná.

Ďalšia tragédia na poľovačke sa stala začiatkom novembra v Mojmírovciach. Omylom zastrelil 29-ročnú Darinu, ktorá bola na poľovačke na bažanty ako honec so psom. O týždeň na to zomrel na poľovačke 62-ročný Čech, ktorého postrelil kolega.