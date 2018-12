Veľký protest v Košiciach: Študenti bojujú za svoju školu, župan priznal chybu

Okrem študentov z košických škôl, a to Obchodnej akadémii Polárna a Gymnázia Park Mládeže prišli i študenti z gymnázia Ľ. Štúra z Michaloviec. Študentom a učiteľom dotknutých škôl sa nepáči opatrenie kraja, ktorým sa znížia počty žiakov v prvých ročníkoch alebo sa dokonca zrušia. Prvý protest proti tomuto opatreniu bol minulý týždeň v pondelok a zúčastnilo sa ho okolo 500 žiakov.

Zdroj: Topky/Miro Vacula

Problémom podľa zástupcov škôl je, že župa nestanovila jasné a transparentné pravidlá pri rušení alebo znižovaní počtov žiakov v budúcich prvých triedach. Takýto krok považujú za likvidačný.

„Cítime sa oklamaní a podvedení. Vniesli ste nedôveru, pýtame sa či vám záleží na nás mladých, sme budúci ekonómovia a číslam rozumieme, ale my nie sme len čísla. Žiadame aby ste prehodnotili svoj krok, aby ste našu školu nechali existovať,“ povedal za študentov OA Polárna Dávid Vata.

Zdroj: Topky/Miro Vacula

Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku, zlyhala komunikácia, pretože sa školy o počtoch žiakov dozvedeli neskoro alebo z médií. „Priznávam do vlastných radov, že chyba nastala v komunikácii. Zlyhali sme a za to sa môžem ospravedlniť. No nič to nezmení na číslach. Kraj zo zákona nemôže prehodnotiť čísla študentov, jediný, kto to môže zmeniť, je ministerstvo školstva.“