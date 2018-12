PRÁVE TERAZ V Bratislave hlásia nehody na D1 aj D2, tvoria sa kolóny

Zdroj: topky

BRATISLAVA - V Bratislave komplikujú dopravu viaceré nehody. Na Moste Lafranconi smerom do Mlynskej doliny sa zrazil kamión s autom, nehoda je aj v pravom pruhu diaľnice D1 smerom na Prístavný most a pri Zlatých Pieskoch smerom do Senca. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.