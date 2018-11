Poslanec Fico má opäť problémy so srdcom: VIDEO Lajčáka vraj vymeniť nechce

BRATISLAVA - Predsedovi vládneho Smeru-SD Robertovi Ficovi záleží na tom, aby tak kvalifikovaný diplomat, ako je Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD), zostal ministrom zahraničných vecí. Povedal to v utorok novinárom bez toho, aby vysvetlil, ako sa parlament postaví ku Globálnemu paktu OSN o migrácii. Práve kvôli tomuto dokumentu Lajčák pripúšťa svoju rezignáciu.

Po tejto novinárskej otázke Fico tlačovú konferenciu ukončil s vysvetlením, že má zasadnutie poslaneckého klubu. Neodpovedal na otázky, či má ambíciu stať sa po prípadnom Lajčákovom odchode jeho nástupcom v rezorte, ani o tom, ako vyrieši svoje bývanie, keďže majiteľ bytovky Bonaparte Ladislav Bašternák bol na prvom stupni odsúdený.

Zdroj: Topky/Maarty

Nevyjadril sa ani k svojmu zdravotnému stavu, keď podľa portálu Aktuality.sk vyhľadal zdravotnú starostlivosť pre problémy so srdcom. Fico novinárom povedal, že keby ich skutočne zaujímalo jeho zdravie a nešlo by im len o bulvárne informácie, odpovedal by.