Starostka obce Brunovce dala spáliť úradné dokumenty: Obsahovali údaje o občanoch

Je na ňom zachytené, ako pracovníčka škôlky, ktorá susedí s obecným úradom, v sude páli dokumenty. Dosluhujúca starostka ich podávala cez okno úradu. Kuklovi sa podarilo časť dokumentov zachrániť, zavolal aj políciu. Tá si však podľa RTVS hárky hneď nevzala.

"Boli to všetko dokumenty o daniach občanov, výzvy na zaplatenie nedoplatkov, všetko s osobnými údajmi. Polícia si to vtedy nezobrala, nechala to tu mne," povedal Kukla pre RTVS. Polícia sa pre RTVS vyjadrila, že sa vecou zaoberá. RTVS o vyjadrenie žiadala aj končiacu starostku Júliu Masárovú, nepodarilo sa im s ňou spojiť.