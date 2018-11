Podozrivé konanie v kauze Technopol: Ľudia blízki Kočnerovi majú opäť zálusk na nehnuteľnosti

Ide o kancelársky vežiak a kongresové centrum Technopol spolu s pozemkami, tie však už raz nezákonne prevedené boli. Ako napísal portál SME, o snahe sa dozvedel vďaka anonymnej zásielke. O situácii Katastrálny odbor Okresného úradu Bratislava vraj vie a zaoberá sa ňou.

Samotná zásielka obsahovala kópiu listu „Oznámenie o začatí výkonu záložného práva“ z 22. októbra, ktorý schránková firma Midas Investments sídliaca na ostrove Svätý Kriśtof a Nevis poslala slovenskej spoločnosti Reality fond a katastru nehnuteľností.

Ľudia z okolia Kočnera

Ako Midas Investments, tak aj Reality fond majú ovládať ľudia blízki Kočnerovi. Firma Midas napríklad chvíľu vlastnila aj zmenky TV Markíza, kvôli ktorým je momentálne podnikateľ vo väzbe.

Reality fond zas má po niekoľkonásobných prevodoch v rukách nehnuteľnosti, ktoré majú byť vytunelované z Technopol Servis. S Petrom Horváthom, vlastníkom spoločnosti, Kočner v 90-tych rokoch podnikal.

Práve od Reality fond získala firma Midas Investments záložné právo na nehnuteľnosti, hoci na Krajskom súde v Bratislave je už niekoľko mesiacov návrh na to, aby „Midasu predbežne zakázal vykonať záložné právo na nehnuteľnosti," upozorňuje SME s dodatkom, že dodnes o tom nebolo rozhodnuté.

Dá sa obísť zákon?

Ako uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová, o tomto novom vývoji doteraz na úrade nevedeli. Nehnuteľnosti by mali byť zaistené na základe rozhodnutia prokurátora a Špecializovaného trestného súdu, zdá sa však, že to by sa mohlo dať obísť.

Predaj cez záložné právo totiž zablokovaný nie je, pretože zákon to vyslovene nerieši. V konečnom dôsledku teda rozhodovanie zostane na katastri, dražiacom a kupujúcom.

Podobným situáciám mohol zabrániť minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) prostredníctvom zákona o správe zaisteného majetku - ak by sa mal takýto obchod udiať, musel by ho odobriť prokurátor alebo súd. Smer a SNS však nový zákon odmietli podporiť.