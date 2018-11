Zvrat v prípade zmiznutého spisu Technopol: Padla prvá hlava, Gál oznámil zlú správu pre Kočnera

Minister spravodlivosti sa dnes vyjadril k zmiznutému spisu. Tristo strán zo zmiznutého spisu v kauze Technopol Servis, v ktorej je obvinený podnikateľ Marian Kočner, sa našlo. Išlo o originály. Našli ich advokáti jednej zo strán v spore. Minister odvolal aj predsedníčku Okresného súdu, odkiaľ strany zmizli. Zatiaľ nie je známe, kedy Anna Kašajová skončí. Podľa ministra je to otázka dní.

Chýbajúce strany našli advokáti

Spis našli advokáti jednej z dotknutých strán pri nahliadnutí do iného spisu. „Hneď, ako som bol oboznámený s tým, že 300 strán zmizlo, hneď som išiel na tzv. miesto činu a riešil som to osobne,“ povedal Gál s tým, že žiadal všetkých, aby spravili nápravu. „Tento spis je už, chvalabohu, celý,“ dodal.

Na to, kto mohol byť za zmiznutie zodpovedný, šéf rezortu povedal, že to mohlo byť aj viacero ľudí. „Jednoznačne vieme vylúčiť úmysel, lebo keby sa niekto pozrel okrem ostatných spisov figurujúcich v tejto kauze, ktoré sa v danej dobe prešetrovali, aj do tohto, tak to nájdu,“ povedal. „Vieme, že tie spisy migrovali medzi sebou, lebo tam bolo viac námietok zaujatosti, preto potrebovali prezrieť spisy viacerí úradníci,“ dodal s tým, že hlavné je, že sa vylúčil úmysel.

Odvolávam predsedníčku okresného súdu

Gál okrem toho vyvodil osobnú zodpovednosť, pretože videl viacero pochybení. „Po preskúmaní všetkých okolností som sa rozhodol, že odvolávam z funkcie predsedníčky Okresného súdu pani Kašajovú,“ uviedol Gál. Uviedol, že to považuje za jej manažérske zlyhanie. „Boli sme veľmi neskoro oboznámení, že spis zmizol už v auguste. Ja aj predseda krajského súdu sme sa to dozvedeli z médií. Nevyvodili sa hneď opatrenia, nepodalo sa trestné oznámenie a vidím, že sa dôsledne neprešetrili všetky spisy, ktoré mohli byť dotknuté touto kauzou,“ vysvetlil.

Kašajová povedala Gálovi, že nepovažovala za potrebné informovať ministerstvo spravodlivosti, ale ani predsedu krajského súdu. „To je jej vysvetlenie. Nebudem to komentovať. Ja som vyvodil zodpovednosť za celú záležitosť,“ ozrejmil Gál s tým, že Kašajová nereagovala pozitívne.

„Nesúhlasila s mojimi dôvodmi ani so svojím odvolaním. Máme iný pohľad na vec. Nepovažovala za dôležité, aby nás informovala. To je jej pohľad na vec. Ja si myslím, že v týchto veciach určite treba informovať,“ povedal minister spravodlivosti.

V kauze sa bývalí manželia Pávekovci sporia o majetok a vo veci vedie Úrad špeciálnej prokuratúry stíhanie za krádež akcií. Stíhané sú už viaceré osoby blízke Kočnerovi, ktorý sa do sporu takisto vložil na strane Pávekovej.

Začiatok kauzy:

Záhadné zmiznutie veľkej časti spisu

Gál vtedy potvrdil, že zo spisu chýbajú strany 43 až 330 a čo na nich bolo, nie je zrejmé. Minister si myslí, že zmiznutú časť musel niekto pravdepodobne vziať, do kontaktu s ním malo prísť "veľa" ľudí. Súd vtedy jasne nepriznal chýbajúcu časť, preto ani nie je presne jasné, odkedy časť chýba, ani či zmizol žurnál, teda protokol, do ktorého sa chronologicky zaznačuje obsah spisu.

Zmiznutie časti súdneho spisu potvrdil aj partner advokátskej kancelárie TaylorWessing Radovan Pala, ktorá zastupuje v kauze Technopol Servis jeho skutočných vlastníkov okolo podnikateľa Pavla Páveka. Práve im mali firmu ukradnúť ľudia blízki Marianovi Kočnerovi, na čo upozorňoval aj zavraždený novinár Ján Kuciak.

Gál podal trestné oznámenie

Po návšteve Okresného súdu Bratislava I Gál novinárom povedal, že vo veci podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Podľa Gála bude po prešetrení celej veci vyvodená aj personálna zodpovednosť. Dodal, že časť materiálu by mohla byť zrekonštruovaná na základe elektronických záznamov.

„Rozprával som sa s vedením Okresného súdu Bratislava I a krajského súdu. Je možné, že bude potrebné vyvodiť aj osobnú zodpovednosť. Ja sám vo veci podávam trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Dobrou správou je, že pomernú časť z chýbajúcich tristo strán vieme rekonštruovať, nakoľko spis sme mali v marci aj na ministerstve spravodlivosti, kde sme urobili zo spisu fotokópie,“ povedal Gál. Či sa podarí nahradiť všetko, nevie.