Vláda má schváliť dotáciu pre Národné kongresové centrum: Projekt kritizuje aj opozícia

Vláda tento materiál predložila ešte začiatkom februára a rozhodovať sa o ňom malo na dnešnej vláde. Predkladateľom návrhu je podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. Do vybudovania Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave by sa mala investovať suma 60 miliónov eur.

Aktualizované 11:32

Vláda nakoniec návrh vzniku Národného kultúrneho a kongresového centra schválila. Na jeho vybudovanie by malo byť do roku 2026 vyčlenených do 60 miliónov eur.

Návrh krátko pred voľbami

Návrh na nové kongresové centrum za milióny eur prichádza krátko pred voľbami napriek tomu, že na absenciu takéhoto centra upozorňuje občianske združenie už dlhšie. Pôvodne sa predpokladalo, že vláda schváli materiál ešte v tomto volebnom období. Materiál bol na vláde zaevidovaný 4. februára. Do dnes rána nebol materiál na rokovanie vlády predložený, stalo sa tak až krátko po začatí rokovania o pol jedenástej spolu s dalšími siedmimi bodmi.

Oslovili sme Úrad vlády s otázkou, prečo s projektom prichádzajú krátko pred voľbami. Projekt má stáť celkovo 60 miliónov eur, kongresové centrum by malo byť hotové v júni 2026 s tým, že v tomto roku sa podľa vládneho materiálu zatiaľ nepredpokladá s čerpaním dotácie.

Keďže uvedenú sumu má poskytnuť štát, „je potrebné pristúpiť k zabezpečeniu účasti zástupcov štátu v rozhodovacích orgánoch občianskeho združenia NKKC a v ďalších orgánoch tak, aby štát prostrednéctvom týchto zástupcov mohol vykonávať plnohodnotný dozor a kontrolu nad účelným a transparentným vynaložením finančných prostriedkov“. Zatiaľ nie je jasné, kto by za projektom stál. Po vybudovaní projektu sa má uskutočniť transparentné výberové konanie.

OĽaNO kritizuje projekt

Na megainvestíciu reagovalo doobeda aj hnutie OĽaNO. Podľa Eduarda Hegera sa Pellegrini chystá podpísať bianko šek. „Dnes majú schváliť investíciu vo výške 60 miliónov eur, ktorá má ísť do rúk občianskeho združenia – do súkromných rúk,“ uviedol Heger a kritizoval aj ďalšie miliónové a miliardové investície, ktoré má za sebou Robert Fico.

Negatívny vplyv na štátny rozpočet

Projekt by bez podpory štátu nemohol byť realizovaný. Návrh má však negatívny vplyv na štátny rozpočet. Dosahovú štúdiu vypracovala už pred pár mesiacmi spoločnosť Ernst & Young, poradenská spoločnosť, z ktorej vyplýva, že Bratislava sa momentálne nachádza na 177. mieste v európskom kongresovom turizme, pričom susedné metropoly (Praha, Viedeň či Budapesť) sú v prvej dvadsiatke. Štúdia je súčasťou materiálu, ktorý mal byť na vláde predložený.

Z ekonomického hľadiska štúdia tvrdí, že pri 60 percentnej ročnej obsadenosti takéhoto centra by do ekonomiky Slovenska prichádzalo ročne okolo 85 miliónov eur. Pre štát by to znamenalo príjem na daniach vo výške 9 až 12 miliónov eur ročne. Návratnosť samotnej investície sa očakáva v priebehu niekoľkých rokov. Zároveň by malo vzniknúť až 1 000 nových miest.

Na absenciu kongresových kapacít upozorňujeme dlhodobo

Za iniciatívou stojí občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum, v ktorom sú účastné združenia Globseca OZ Iniciatíva za vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, združujúca osobnosti z kultúrnej obce. Absencia kultúrneho centra včak nie je problémom posledných týždňov. Kultúrna obec pociťuje absenciu vhodného centra na hostenie kultúrnych podujatí dlhodobo.

Nevhodné podmienky niektorých priestorov mali dopad na zrušenie predstavení svetových umelcov. „Už dlhodobo upozorňujeme, že v Bratislave chýbajú kongresové kapacity. A nie je to len náš problém, cítili sme to už počas predsedníctiev Slovenska v Európskej únii či OBSE. Bratislava prichádza o obrovský potenciál,“ uviedol ešte v októbri minulého roka pre HN Róbert Vass, prezident Globsecu.

Kapacita takmer päťtisíc miest

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť v Bratislave moderné a multifunkčné centrum, ktoré bude organizovať a hostiť národné aj svetové kongresové a kultúrne podujatia rôzneho charakteru. Hlavným dôvodom, prečo doteraz takéto centrum nevzniklo, je skutočnosť, že väčšina takýchto centier vo svete je neziskových a pre súkromných investorov je to nezaujímavá investícia. Najväčšia sála by mala mať kapacitu 3 000 miest na sedenie, najmenšia okolo 500 miest. Celková kapacita je odhadovaná na 4 800 miest.