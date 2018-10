FOTO Silný vietor bičuje Slovensko: Vlak narazil do spadnutého stromu, stred krajiny je bez elektriny

Stredoslovenská distribučná (SSD) rieši osem porúch na úrovni vysokého napätia a 45 porúch na vedeniach nízkeho napätia. „Bez prúdu je 58 trafostaníc, čo má dosah na približne päťtisíc domácností,“ informoval dnes hovorca SSD Miroslav Gejdoš.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Podľa hovorcu pracovníci SSD sú v teréne a pracujú na tom, aby mali všetci obyvatelia elektrinu čo najskôr. V niektorých lokalitách však ešte len hľadajú konkrétne miesta s poškodeným vedením. „Ako sa bude situácia vyvíjať ďalej záleží najmä od počasia a prístupnosti miest, kde sa stali poruchy,“ poznamenal Gejdoš s tým, že v oblastiach kde je to možné prepínajú dispečeri a údržbári odberateľov na alternatívne okruhy, aby mali elektrickú energiu aj počas odstraňovania závad.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Vlak v obci Sklené narazil do stromu, hlásia 5 ranených

V obci Sklené (okr. Turčianske Teplice) dnes osobný vlak narazil do spadnutého stromu na koľajniciach. Pri dopravnej nehode sa zranilo päť ľudí. Vo vlaku sa v čase nehody viezlo 75 cestujúcich. Pri nehode zasahujú hasiči a na mieste je aj evakuačný autobus hasičov, ktorý cestujúcim poskytne dočasné útočisko. Informovala o tom Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ.

Ako informuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na svojej twitterovej stránke, pre nehodu je od 9.35 h prerušená doprava v úseku Sklené pri Handlovej - Horná Štubňa. Alena Krčová z operačného strediska záchranárov poznamenala, že na mieste zasahovali tri posádky záchranárov, ktoré ošetrili piatich zranených. „Štyria z nich boli prevezení do nemocnice v Martine. Utrpeli najmä poranenia hlavy a chrbta, našťastie, nie vážne. Jedna osoba po ošetrení prevoz do nemocnice odmietla a bola ponechaná na mieste udalosti,“ uzavrela Krčová.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Výstrahy platia až do večera

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na dnešný deň vydal výstrahy prvého stupňa pred vetrom i vetrom na horách. Do večera sa to týka najmä Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. Výstraha pred silným vetrom platí do večera aj v Prešovskom a Žilinskom kraji. V niektorých oblastiach môže vietor dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 km/h. Výstraha platí do 18:00. SHMÚ o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke.