Slovenskom sa prehnal silný vietor: FOTO Domácnosti bez elektriny, kolaps dopravy a popadané stromy

BRATISLAVA – Silný vietor so silou víchrice vyčíňa na celom Slovensku. Z noci na stredu bolo asi 55-tisíc odberných miest bez elektrickej energie, pre Topky.sk to potvrdila hovorkyňa Západoslovenskej energetiky. Meteorológovia pred hroziacim nebezpečenstvom upozorňujú najmä Stredoslovákov.

Slovensko z noci na stredu potrápil veľmi silný vietor, ktorý dosahoval až silu víchrice. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pred ním na dnešný deň vydali výstrahu 1. stupňa pre celé územie, ktorá platí cca do 22. hodiny. Výstraha 2. stupňa bola vydaná pre okresy Žilina, Martin, Ružomberok, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad a Kežmarok. Počas dňa by mal vietor postupne slabnúť.

Zdroj: SHMÚ

Výstrahy platia i v nasledujúci deň. Najsilnejší vietor sa očakáva najmä na severe územia, a to do cca 8. hodiny rána. Výstraha s nižším stupňom bude platiť pre oblasť východného Slovenska do 4. hodiny rannej.

Zdroj: SHMÚ

Vo vysokých horských polohách sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 135 až 150 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ varuje ústav.

Takmer 55-tisíc slovenských domácností bolo bez elektriny

Hovorkyňa Západoslovenskej energetiky, a.s. Michaela Dobošová pre Topky.sk povedala, že najviac porúch zaevidovali v oblasti Nitry a Trnavy. „Vzhľadom na extrémne silný vietor prišlo na viacerých miestach k výpadku elektrickej energie. Najviac postihnutá bola oblasť Nitry a Trnavy. Celkovo sme počas noci evidovali takmer 55-tisíc odberných miest bez elektrickej energie, dnes do 8.00 hodiny sa podarilo obnoviť dodávku elektrickej energie takmer na všetkých miestach. Aktuálne je bez elektrickej energie do 1000 odberných miest,“ povedala Dobošová s tým, že keďže výstrahy pred vetrom stále trvajú, situáciu nepretržite monitorujú.

Včera najviac napršalo na Orave

Výdatné zrážky sa vyskytli najmä na severe Slovenska, kde spadlo cez 40 mililitrov dažďovej vody. Podľa meteorológov v priebehu 12 hodín najviac napršalo v Mútnom na Orave, a to až 43,8 mililitrov. V Oravskej Lesnej spadlo 40 mililitrov.

Záchranári upozorňujú na hroziace nebezpečenstvo na horách

Horská záchranná služba (HZS) vydala výstrahu 1. stupňa pred silným vetrom, ktorý sa očakáva v priebehu dnešného dňa vo vysokých horských polohách. V nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 135 až 150 kilometrov za hodinu. „Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách! Pozor, stmieva sa už pred 18:00,“ varujú horskí záchranári.

Zdroj: hzs

Vo Vysokých Tatrách vo výške nad 1300 metrov nad morom sa nachádza poprašok nového snehu, nad 2000 m n.m. do 15 centimetrov snehu. „Pri prechodoch cez vysokohorské sedlá a na vrcholy odporúčame zimnú výstroj,“ doplnila HZS.

Extrémny vietor spôsobil škody aj v Česku

Asi 2500 domácností v Juhomoravskom kraji bolo dnes ráno bez elektrického prúdu. Výpadok spôsobený silným vetrom je na Blanensku v oblasti Šošůvka a Holštejna a tiež medzi Znojmom a Vranov nad Dyjí. ČTK to povedala hovorkyňa spoločnosti E.ON Božena Heródesová. Pracovníci firmy poruchy riešia.

Heródesová uviedla, že výpadky nastali v ranných hodinách. „Medzi Znojmom a Vranovom je porucha 38 distribučných trafostaníc, čo sa týka 1660 odberných miest. Teraz sú bez prúdu,“ povedala.

Šošůvku a Holštejn postihla porucha na 14 distribučných trafostaniciach a bez prúdu je 800 domácností. „Dispečeri hľadajú, kde je problém. Ak to pôjde, prepneme na iný okruh, ktorý je bez problémov. Ak ale budú pretrhnuté drôty a nedovolí nám to prepnúť, musíme počkať na technikov,“ uviedla Heródesová.

Situáciu komplikuje počasie a dážď, takže nie je jasné, kedy budú môcť technici prípadné problémy vyriešiť. „Vietor má byť až do 15:00. Pokiaľ budú popadané stromy na drôtoch, musíme sa tiež dohovoriť s hasičmi,“ dodala Heródesová.

Hasiči mali od utorňajšieho večera do dnešného rána viac ako 20 výjazdov, pri ktorých odstraňovali predovšetkým popadané stromy.