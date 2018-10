Košiciam pomôže nie boj, ale spolupráca mestských častí s mestom

KOŠICE - Košice sú jedným z dvoch slovenských miest, kde samospráva funguje dvojstupňovo. Hoci by sa mohlo zdať, že to je pre obyvateľov mesta lepšie a majú k samospráve bližšie, nie vždy je to tak. Často totiž samospráva mestských častí pri svojich aktivitách nenachádza pochopenie v meste a v konečnom dôsledku na to dopláca občan.

„Hoci mám vo funkcii starostu príležitosť pomáhať obyvateľom mestskej časti, nemal som dostatočný dosah na to, aby som mohol vykonať pozitívne zmeny, ktoré sa dotknú všetkých Košičanov,“ hovorí starosta Mestskej časti Košická Nová Ves Milan Lesňák, ktorý to chce zmeniť a aj preto zabojuje o post primátora Košíc v novembrových komunálnych voľbách.

„Chcel som vybudovať záchytné parkovisko, prestupný terminál Košice – východ pre autobusy SAD a MHD, podával som projekty, ako využiť Furčiansky lesopark, chcel som zlepšiť sociálnu politiku, avšak každá moja snaha narazila na apatiu či nezáujem zodpovedných,” vysvetľuje Lesňák. Podobné skúsenosti majú podľa neho aj ďalší starostovia mestských častí, z ktorých ho viacerí podporujú v jeho snahe zasadnúť na primátorskú stoličku. „Dobré vzťahy medzi košickými mestskými časťami stoja na spravodlivom a politicky nezávislom prerozdeľovaní finančných zdrojov mesta. Základom úspešného riešenia problémov je otvorený a konštruktívny dialóg medzi primátorom a starostami mestských častí. Dobré vzťahy so starostami, s ktorými som bol na jednej lodi, môžu pomôcť k tomu, aby mesto a mestské časti medzi sebou nebojovali, ale spoločne nachádzali riešenia výhodné pre všetkých, ale predovšetkým pre obyvateľov mesta,“ dodáva Lesňák.

Práve spoločné hľadanie riešení problémov, ktoré trápia Košičanov, môže podľa Lesňáka urobiť z Košíc vitálnejšie mesto. Zároveň si uvedomuje, že na komunálnej úrovni by malo mať politické tričko minimálnu váhu. „Samospráva nemôže vytvárať ideálne podmienky len pre jednu pre privilegovanú skupinu ľudí, ale musí zabezpečiť všetkým obyvateľom mesta potrebný priestor na sebarealizáciu či vykonávanie akýchkoľvek aktivít, ktoré sú im blízke,“ vraví Lesňák. Aj preto hľadá podporu u osobností, ktoré dokážu v Košiciach vykonať pozitívne zmeny. „Som nesmierne rád, že môžem spolupracovať s osobnosťami, ktoré sa celý život venujú problémom mesta v konkrétnych oblastiach a úspešne hľadajú riešenia, ktoré by zodpovedali predstavám jeho obyvateľov,” dopĺňa Lesňák.

Košice podľa jeho slov potrebujú lepšie fungovanie v mnohých oblastiach. Ako každý košický vníma nedostatky, ktoré bránia rýchlej a komfortnej doprave. „Verím, že s pomocou odborníkov konečne dosiahneme verejnú dopravu, ktorá bude vyhovovať nielen šoférom, ale aj cyklistom a chodcom. Ako otec troch detí viem, že čas strávený s rodinou je na nezaplatenie, preto budem podporovať výstavbu oddychových zón a objektov slúžiacich na voľný čas pri zachovaní jedinečného charakteru mesta. Ako študent som reprezentoval Košice v rôznych športových disciplínach a aj dnes mám k športu veľmi blízky vzťah. Chcem ho preto podporovať na každej úrovni - od profesionálov až po amatérskych či rekreačných športovcov,” naznačuje Lesňák niektoré zo svojich priorít. Ďalšími sú obnova zelene a lepšie využitie potenciálu mesta v oblasti životného prostredia. Ale aj zavádzanie nových technológií , ktoré by nemalo byť podľa jeho slov cieľom chytrého mesta, ale prostriedkom na jeho dosiahnutie. „Smart city znamená vysoko efektívne mesto, ktoré uľahčuje život svojim občanom v rôznych oblastiach činností, a zároveň vytvára pocit bezpečia a pohodlia. Košice na to majú ideálne podmienky aj vďaka tomu, že sú sídlom mnohých IT firiem. S tým sa úzko viaže aj vytvorenie priestoru pre sebarealizáciu absolventov v rôznych pracovných oblastiach. A aj šanca presvedčiť ich, že Košice im vedia poskytnúť motivujúce pracovné podmienky,“ vysvetľuje Lesňák, podľa ktorého je dôležité aj to, aby boli Košice starostlivým mestom. „Medzi Košičanov patria aj ľudia so zdravotným postihnutím, seniori, rodiny v ohrození či riziková mládež. Mojím cieľom je zabezpečiť, aby mesto nezatváralo oči pred problémami svojich obyvateľov a podalo im v ťažkej životnej situácii vždy pomocnú ruku. Krízové stredisko, terénna sociálna služba, bezpečné ulice… Aj to môže byť realita Košíc, ktorá nastolí vyššie štandardy v sociálnej oblasti,” uzatvára starosta mestskej časti Košická Nová Ves a kandidát na primátora Milan Lesňák, ktorý svoje zámery vypracované v spolupráci so známymi odborníkmi a osobnosťami predstavuje na stránke milanlesnak.sk.