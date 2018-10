Dôvera ľudí v komunálnu politiku je katastrofálne nízka, myslí si Alexej Beljajev

POPRAD - Septembrový prieskum agentúry Focus, ktorý meral spokojnosť ľudí s komunálnou politikou podľa Alexeja Beljajeva, ktorý kandiduje na primátora Popradu potvrdil to, čo počúva od ľudí na stretnutiach. Vplyvného podnikateľa preto neprekvapuje, že až 60,9% ľudí si myslí, že komunálny politici pri rozhodovaní berú do úvahy svoj osobný záujem.

„Neprekvapuje ma ani to, že na prvom mieste v úkonoch, kde ľudia cítia osobný záujem mestských politikov je personálna politika na mestských úradoch a mestských firmách, nasledujú procesy verejného obstarávania, stavebné konania a udeľovanie povolení. Presne to isté mi hovoria Popradčania na mítingoch a stretnutiach. Dôvera v komunálnu politiku je veľmi nízka“, povedal Alexej Beljajev a dodal, že je to aj dôsledok toho, že do komunálnej politiky často vstupujú ľudia výsostne zo zištných dôvodov.

Biznisman, ktorý sa rozhodol vstúpiť do komunálnej politiky je tiež sklamaný z údajov o nízkych volebných účastiach na voľbách v jeho rodnom meste. Podľa jeho slov je priemerná volebná účasť na úrovni 35%. „Jeden z pilierov mojej kampane, ktorý vznikol takpovediac za pochodu je výzva smerom k ľuďom, aby komunálne voľby neignorovali, ale prišli voliť. Hovorím to študentom, seniorom – všetkým. Nie je predsa správne, aby sa primátorom mesta stal človek, ktorého reálne volí približne 15% zo všetkých voličov. To nie je normálne“, vyhlásil Beljajev a dodal, že pokiaľ ľudia rezignujú na svoj podiel zodpovednosti za správu vecí verejných, potom môžu byť po voľbách vždy veľmi sklamaní.

„Lenže ja ľuďom na stretnutiach do očí a otvorene hovorím, že v mestskom zastupiteľstve aj v kresle primátora sedia len tí ľudia, ktorých tam zase iní ľudia zvolili. A je to zodpovednosť všetkých – tých čo volili aj tých, čo zostali doma“, dodal na záver Alexej Beljajev.