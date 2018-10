Škandál v RTVS, šéfka spravodajstva dostala napomenutie: Opozícii to nestačí, chcú jej hlavu

BRATISLAVA - Kontroverzný dokument, ktorý včera unikol z prostredia RTVS, vyvolal vlnu kritiky zo strany opozície. RTVS krátko na to informovala, že išlo o informácie vytrhnuté z kontextu a o nesprávnu interpretáciu. Autorkou je šéfka spravodajstva Petra Stano Maťašovská, ktorá dostala napomenutie. Opozícia s touto sankciou nesúhlasí. Podľa nich by mala odstúpiť a problémom by sa mala zaoberať Rada RTVS.

V dokumente s názvom Krátke spravodajstvo je 16 zásad, ktorými sa majú riadiť redaktori krátkych správ v rozhlase. Medzi nariadeniami sú aj také zásady, ktoré sú v rozpore s RTVS ako nezávislou inštitúciou. Opozícia zvolala tlačovku, podľa nich ide o cenzúru.

Podľa hovorkyne RTVS Eriky Rusnákovej boli niektoré pasáže zverejneného textu pod názvom Krátke spravodajstvo – pripomenutie zásad, ktorými sa majú riadiť redaktori pripravujúci v Slovenskom rozhlase (SRo) krátke správy, naformulované nevhodne, čo dalo priestor na ich rozsiahlu dezinterpretáciu. Pertraktovaná formulácia predmetného textu nie je v súlade s internými postupmi a hodnotami RTVS, za čo bolo Petre Stano Maťašovskej udelené napomenutie.

Jarjabek tvrdí, že nejde o oficiálny dokument

Zverejnený interný dokument nie je podľa predsedu parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka oficiálny materiál RTVS, na ktorý by mali alebo mohli poslanci reagovať.

Ako dnes povedal Jarjabek, zo zákona sa poslanci nesmú zaoberať personálnymi otázkami a tobôž nie dávať generálnemu riaditeľovi návrh na kohosi odvolávanie.

„V opačnom prípade by mu museli dať návrh aj na to, koho má do takejto funkcie vymenovať, a to je absurdné,“ vyhlásil Jarjabek.

Predseda výboru zároveň upozornil, že ide údajne o pracovnú verziu, ktorá nebola schválená. „V konečnom dôsledku malo ísť o nejaké pravidlá hry v spravodajstve, po ktorých dlhodobo volá aj opozícia aj koalícia,“ konštatoval s tým, že ak sa má vyjadriť k samotnému materiálu, tak iste by použil iné formulácie a dal ich na posúdenie, ale to nie je jeho úlohou.

„Posledné slovo by k tomuto materiálu okrem generálneho riaditeľa mala mať rada RTVS, ktorá sa týmto problémom zrejme bude tiež zaoberať. To je všetko, ak teda máme hovoriť o dodržiavaní zákona o RTVS, za ktorý som, mimochodom, nehlasoval, pretože ho považujem za zlý,“ dodal Jarjabek.

Portál Omediach.com. zverejnil vo štvrtok interný dokument, v ktorom Stano Maťašovská žiada, aby neboli zaraďované správy o návrhoch zákonov a noviel, ktoré na rokovanie parlamentu predkladajú opoziční poslanci.

Ich návrhy označila za „často odborne nepripravené, nesystémové". Rovnako tiež Stano Maťašovská zakazuje pripravovať krátke spravodajstvo z informácií uverejnených na internetových portáloch a v iných médiách.

Sankcia nestačí, treba ju odvolať

Napomenutie Stano Maťašovskej, ku ktorému sa odhodlal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, je podľa opozície absolútne nedostatočná sankcia vzhľadom na závažnosť previnenia. Strany a hnutia opozície SaS, OĽaNO, Sme rodina a Spolu trvajú na tom, aby bola zbavená funkcie.

„Petra Stano Maťašovská svojimi zásadami, ktorými sa majú riadiť redaktori verejnoprávneho média, sformulovala pravidlo systematického cenzúrovania opozičných názorov a práce opozičných poslancov. Je to totálne nepochopenie poslania verejnoprávneho média, čo u takej skúsenej novinárky a v takej vysokej funkcii nemôže byť chvíľková strata orientácie v mediálnom priestore, ale jej vnútorný postoj. A tento postoj hovorí o tom, že spravodajstvo Slovenského rozhlasu má byť mediálnym nástrojom vlády,“ uviedla poslankyňa NR SR a tímlíderka SaS pre kultúru Renáta Kaščáková.

Problémom by sa mala zaoberať Rada RTVS

Informáciu o mentálnom a hodnotovom svete šéfky spravodajstva RTVS vďaka úniku je interného nariadenia dostalo celé Slovensko.

„Je to ďalší krok k diskvalifikácii RTVS ako seriózneho verejnoprávneho média. Média, ktoré má zo zákona dodržiavať zásady objektívnosti, nestrannosti a vyváženosti. V tomto prípade však došlo k porušeniu zákona o RTVS a k mocenskému pokusu politicky ovládnuť RTVS. Keby si generálny riaditeľ RTVS Rezník nemyslel to isté, čo šéfka spravodajstva Maťašovská, že RTVS má byť predovšetkým vládnym médiom, len to treba rafinovane pred občanmi zakryť, tak by ju z funkcie odvolal,“ tvrdí podpredsedníčka NR SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.

„Žiadame preto Radu RTVS, aby sa zaoberala postupom šéfky rozhlasového spravodajstva Petry Stano Maťašovskej a neadekvátnou reakciou generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka. Očakávame, že Rada v tejto súvislosti pochopí vážnosť problému a uznesie sa na tom, že RTVS si neplní úlohy a povinnosti ustanovené zákonom,“ dodala Nicholsonová. Opozičné strany vzhľadom na vážnosť situácie zvažujú aj ďalšie právne a politické kroky.