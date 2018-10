Kauza v RTVS s čudným dokumentom vyvrcholila: Koniec šéfky rozhlasového spravodajstva

„Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník jej rezignáciu prijal," informovala hovorkyňa telerozhlasu Erika Rusnáková. Stano Maťašovská viedla rozhlasové spravodajstvo od minuloročného októbra.

Dôvodom rozruchu bol interný dokument RTVS s názvom Krátke spravodajstvo – pripomenutie zásad, ktorými sa mali riadiť redaktori pripravujúci v Slovenskom rozhlase krátke správy. Opozícia v ňom videla cenzúru strán, ktoré nie sú súčasťou koalície, a preto žiadala odchod Stano Maťašovskej.

Koniec v záujme RTVS

Ako reagovala samotná Stano Maťašovská, svoju rezignáciu sa rozhodla ponúknuť v záujme ochrany RTVS pred nátlakom niektorých politikov. „Aj keď sa absolútne nezakladal na pravde, ale spôsoboval inštitúcií značné škody na reputácii a vrhal na prácu jej zamestnancov zlé svetlo," reagovala Stano Maťašovská.

Odmieta, že malo alebo má v rozhlasovom spravodajstve dochádzať k neobjektívnemu spracovávaniu informácií. „Je to nezmysel, ktorý niekto vykonštruoval a hrubo zneužil, aby poškodil RTVS a disktreditoval mňa ako osobu. Síce som inkriminovanú pasáž vytrhnutú z kontextu nepísala, ale rozhodla som sa za ňu prebrať zodpovednosť," zhrnula.

Ako dnes informovalo vedenie RTVS v stanovisku, vedením odboru rozhlasového spravodajstva a aktuálnej publicistiky je dočasne poverený Vahram Chuguryan. Tímlídrom, ktorý má riešiť dennú operatívu, je Oto Görner.

Výbor opozíciu odmietol

Opozícia sa dnes vo Výbore NR SR pre kultúru a médiá pokúsila do programu zaradiť bod, podľa ktorého by sa výbor mal venovať aktuálnej situácii v RTVS. Výbor to však dnes zamietol - podľa jeho koaličnej väčšiny je totiž na ťahu Rada RTVS.

Návrh predložila Kaščáková s tým, že dôvodom je posledné dianie v rozhlasovom spravodajstve, ktoré považujú za veľmi závažné a za porušenie zákona o RTVS. Doplnenie programu podporili štyria poslanci a šiesti prítomní členovia výboru sa hlasovania zdržali. Podľa koaličných poslancov výboru nejde o oficiálny dokument RTVS a v prvom rade by sa situáciou mala zaoberať Rada RTVS.