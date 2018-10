Škandál v RTVS, unikol dokument od šéfky spravodajstva: Praktiky, ktoré zaváňajú cenzúrou

VIDEO Opozícia kritizujú zásady o RTVS

Aktualizované 15:40 Za zachovanie verejnoprávnosti RTVS zodpovedajú riaditeľ a Rada, tvrdí Most

Verejnoprávny RTVS poskytuje nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov. Tak sa to uvádza v preambule Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS. V reakcii na zverejnený text pod názvom Krátke spravodajstvo – pripomenutie zásad, ktorými sa majú riadiť redaktori pripravujúci v Slovenskom rozhlase (SRo) krátke správy, to uviedla hovorkyňa koaličného Mosta-Híd Klára Debnár. „Ide o jasné a zrozumiteľné poslanie, ktoré si nepýta ďalšie diskutabilné interné dokumenty. Za zachovanie verejnoprávnosti RTVS zodpovedajú jej generálny riaditeľ a Rada RTVS. K nadpráci autora spomínaného dokumentu by sa mali vyjadriť čo najskôr,“ odporúča koaličná strana.

Aktualizované 15:23 Stanovisko RTVS

Niektoré pasáže zverejneného textu pod názvom Krátke spravodajstvo – pripomenutie zásad, ktorými sa majú riadiť redaktori pripravujúci v Slovenskom rozhlase (SRo) krátke správy, boli naformulované nevhodne, čo dalo priestor na ich rozsiahlu dezinterpretáciu. Uviedla to hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková s tým, že pertraktovaná formulácia predmetného textu nie je v súlade s internými postupmi a hodnotami RTVS, za čo bolo udelené napomenutie.

„Z obsahu našich spravodajských a publicistických programov je zrejmé, že RTVS sa v súlade so svojím poslaním venuje každej relevantnej spoločenskej a politickej téme a pravidelne poskytuje priestor na vyjadrenie všetkým zainteresovaným stranám bez rozdielu," zdôraznila Rusnáková.

Podľa jej slov RTVS nesúhlasí s interpretáciou zverejneného materiálu, ktorá je vytrhnutá z kontextu a nezodpovedá realite prípravy a obsahu spravodajstva Slovenského rozhlasu. „Zverejnený materiál sa týka len formátu vysielania krátkych agentúrnych správ, ktoré majú špecifický charakter a SRo ich vysiela na oveľa kratšej ploche ako ostatné spravodajské a publicistické relácie. Ich opakujúci sa krátky, len niekoľkominútový časový rozsah neumožňuje venovať sa podrobnejšie jednotlivým témam, na čo sú určené ďalšie spravodajské formáty,“ dodala.

Žiadame, aby šéfku spravodajstva odvolali

Opozícia v reakcii na uniknutý dokument zvolala tlačovku. Žiadajú, aby bola šéfka spravodajstva Petra Stano Maťašovská odvolaná zo svojho postu a aby bol s ňou okamžite rozviazaný pracovný pomer. „Dokument vyslovene prikazuje ignorovať opozičné návrhy i aktivity opozície. Považujeme to za absolútny škandál, za normalizáciu v priamom prenose, cenzúru a návrat ku komunizmu,“ povedala na úvod Lucia Šuriš Nicholsonová. Vysielanie RTVS musí byť vyvážené a profesionálne, musí uspokojovať potreby všetkých ľudí a musí odrážať rozmanitosť názorov. „Verejnoprávne médium si nemôže dovoliť odignorovať opozíciu, pretože vonku sú ľudia, ktorí nás volili a ktorí platia koncesionárske poplatky,“ povedala.

Podľa nej sa táto situácia nedá prirovnať ani len k mečiarizmu. „Takýto dokument neexistoval ani v časoch, kedy Slovenskú televíziu ovládal Mečiar,“ dodala poslankyňa. Za čias komunizmu informovali svojským spôsobom, ale informovali. „Pretože považujeme túto informáciu za veľmi vážnu, žiadame okamžité stiahnutie dokumentu a okamžité rozviazanie pomeru so šéfkou rozhlasového spravodajstva,“ vyzvala vedenie RTVS Nicholsonová. „Ak riaditeľ RTVS Rezník neodvolá Petru Stano Maťašovskú zvážime ďalšie kroky, ako politické, tak aj právne.“

Vládna koalícia zvykne návrhy opozície kopírovať

Predsedníčka klubu OĽaNO Veronika Remišová súhlasí s tým, že ide o tvrdú normalizáciu verejnoprávnej televízie. „Ide o hrubú propagandu vládnucich strán a snahu o odstránenie opozície z verejnoprávneho média. Je neprijateľné, že vedenie televízie dalo pokyn redaktorom neinformovať o návrhoch opozície. Je škandalózne, že vedenie hodnotí návrhy opozície ako nepripravené, nesystémové,“ uviedla s tým, že často sú to opozičné návrhy, ktoré opravujú chyby vo vládnych návrhoch.

Bežnou praxou je aj to, že vládna koalícia návrhy OĽaNO okopíruje. „Postup RTVS je znakom, že je ohrozená nezávislosť a sloboda verejnoprávnych médií na Slovensku,“ uviedla. „Pokyny, ktoré šéfka spravodajstva vydala pre redaktorov znemožňujú informovanie o najväčších a závažných korupčných kauzách,“ povedala. „Žiadame okamžitý odchod šefky spravodajstva Petry Stano Maťašovskej,“ uviedla. „Takéto zneužívanie moci je v demokratickej spoločnosti neakceptovateľné,“ dodala.

Dvojkoľajnosť aj na pôde RTVS

Podľa lídra hnutia Sme rodina tu máme dvojkoľajnosť - rovní a rovnejší. „Ak niekto zoberie mech cementu, tak div sa spravodlivosť nejde zblázniť a chceme mu dať pomaly doživotie. Ale ak niekto rozkradne milióny, tak sa zrazu nič nedeje a skutok sa nestal,“ povedal Kollár. „Túto dvojkoľajnosť už idú preniesť aj na pôdu verejnoprávnej televízie. Ak neodstránime túto dvojkoľajnosť, tak prehráme absolútne všetci,“ dodal.

Miroslav Beblavý vyzval novinárov, aby si nedali rozkazovať. „Ja len pripomeniem, že veľmi významné návrhy za posledné roky prešli len vďaka tomu, že ich tlačila opozícia. Napríklad čo sa týka minimálnych miezd alebo miezd zverejnovaných v inzerátoch,“ povedal s tým, že nebyť tohto tlaku a ich návrhov, nikdy by sa tam nedostali.

„Politickí sluhovia nemôžu riadiť verejnoprávne médium. Keď sa pani Petra Stano Maťašovská vrátila do verejnoprávneho média, boli oprávnené otázky o jej objektivite vzhľadom na jej nedávne pôsobenie v štátnych a politických službách,“ uviedol s tým, že dnes sa táto otázka už nemusí riešiť. „Sama sovjím konaním dokázala, že je politický sluha a politický sluha nemôže riadiť spravodajstvo vo verejnoprávnom médium. Musí byť okamžite zo svojej funkciu odvolaná,“ uviedol.

Redaktori by si nemali dať rozkazovať

Podľa beblavého došlo k vážnemu porušeniu zákona. „Problém je širší, ako len potlačenie opozície. Napriek nútenému odchodu veľkého množstva kvalitných novinárov z RTVS ešte aj dnes tam pracuje veľa kvalitných a statočných šľudí a tieto pokyny sú mierené proti nim, aby im zakázali o niečom informovať,“ uviedol. „Ide o krok proti vlastným readaktorom. Držíme im palce, nech sa ďalej chovajú informujú kriticky aj o nás keď je to potrebné aj o vláde a nech si nedajú od nikoho nič v rozpore so zákonom zakazovať,“ vyzval redaktorov Beblavý.

Zo zistení opozície vyplýva, že dokument je relevantný. „Je to akt sily, akt moci a snahu o ovládnutie verejnoprávneho média. My sa nesnažíme povedať, že ste zmenili ráz reportáže kvôli tlakom. My hovoríme o dokumente, ktorý unikol z vášho prostredia a že opozícia ako taká má byť ignorovaná,“ dodala Nicholsonová. „Problém je vo vyššom vedení, ktoré je nad ňou,“ uviedla s tým, že zvažujú aj zvolanie mimoriadnej schôdze.

Beblavý hovorí o brutálnej cenzúre

Miroslav Beblavý z hnutia SPOLU sa ete pred tlačovkou vyjadril na svojom Facebooku. Touto informáciou je pobúrený „Práve som sa s pobúrením dozvedel, že šéfka rozhlasového spravodajstva Maťašovská zakázala vysielať informácie o opozičných návrhoch zákonov, lebo aj tak neprejdú. Tak pani šéfredaktorka, väčšina z nich možno neprejde, lebo koalícia sa chová ako talianska mafia (len to "naše" môže prejsť),“ napísal Beblavý s tým, že práve vďaka médiám môže vzniknúť verejný tlak, ktorý dá návrhom šancu.

„Keby nebolo verejného tlaku, neboli by ani zákony,“ napísal. „Toto je nielen brutálna cenzúra, ale aj porušovanie zákona o RTVS a ďalší krok na ceste k maďarským "verejnoprávnym" médiám. Chválabohu, na Slovensku bez Orbána je to na okamžité odvolanie osoby, ktorá tento pokyn vydala,“ dodal.

Dokument vyvolal vlnu kritiky

O nových zásadách informoval portál Omediach.com. Podľa vlastností dokumentu autorkou je Petra Stano Maťašovská a dokument vznikol 10. októbra. Verejnoprávne médium, na ktoré sa skladajú všetci voliči, má pristupovať k návrhom opozície a koalície rovnako. Podľa nových zásad sa zdá, že sú naklonení koalícii. Okrem toho majú zakázané citovať z ostatných médií. Svedčí o tom niekoľko kontroverzných zásad z dokumentu:

- Zdroje pre prípravu a vysielanie krátkeho spravodajstva sú výlučne agentúrne servisy TASR a SITA, ČTK a originálne správy redaktorov spravodajstva RTVS. Z informácií uverejnených na internetových portáloch a v iných médiách správy nepripravujeme.

- V správach sa vyhýbame avízam, resp. pozvánkam na pripravované podujatia, obzvlášť, ak ide o protestné pochody, zhromaždenia a podobne. Avíza podujatí v krátkom spravodajstve vo všeobecnosti patria len do rubriky „Dnes očakávame“ v rannom vydaní Rádiožurnálu. Aj tam treba zvážiť avizovanie tlačových konferencií podľa závažnosti očakávaného obsahu.

- Nezaraďujeme správy o návrhoch zákonov a noviel z dielne opozičných poslancov predtým, ako neprejdú do druhého čítania, a už vôbec nie bez stanoviska koalície, resp. vecne príslušného rezortu. (Parlamentná prax hovorí, že z týchto návrhov takmer žiadny neprejde prvým čítaním, ich relevantnosť je preto veľmi nízka. Často ide o odborne nepripravené, nesystémové a neprekonzultované návrhy, ktoré majú skôr zaujať verejnosť, ako riešiť problém. Poslucháča by skôr zavádzali, ako informovali.)