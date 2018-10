Transformácia SAV zalarmovala Najvyšší kontrolný úrad: Zaujímať ich bude príprava tohto procesu

Kontrolóri tiež preveria kroky, ktoré bezprostredne súvisia s hospodárnym a účelným nakladaním s majetkom štátu, ktorý je v správe SAV. Ako informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík, kontrolný úrad v tejto súvislosti už oslovil rezort školstva a vyžiadal si dokumentáciu, ktorú ministerstvu predložila akadémia, vrátane podporných usmernení či transformačných projektov. Predseda NKÚ Karol Mitrík verí, že mimoriadna kontrola bude zo strany kontrolnej inštitúcie ukončená do konca kalendárneho roka.

V minulom roku schválil parlament zákon, na základe ktorého sa mala SAV stať 1. júla 2018 verejnou výskumnou inštitúciou a nadobudnúť tak inú právnu formu. Na to je však potrebné, aby akadémiu zaregistrovalo ministerstvo školstva. Podľa ministerky školstva Martiny Lubyovej nemohlo ministerstvo SAV zaregistrovať, lebo akadémia nedodržala zákonom stanovené postupy a termíny.

Martina Lubyová Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Parlament v utorok 11. septembra schválil novelu zákona o vysokých školách, do ktorého bola vložená novela zákona o SAV. Schválením novely sa akadémia vrátila do tej podoby, v akej bola pred 1. júlom 2018, teda do formy rozpočtovo-príspevkovej organizácie. Ministerstvo školstva vydalo 10. septembra rozhodnutie o zastavení registrácie SAV. Urobilo tak po prerokovaní s Generálnou prokuratúrou SR.

Kontrolóri NKÚ v tomto roku ešte vykonajú ďalších päť mimoriadnych kontrol na Úrade jadrového dozoru SR a u komisárky pre deti, preveria tiež fungovanie elektronického zdravotníctva, vnútornú kontrolu ústredných orgánov štátnej správy a zanalyzujú kompetencie a finančné toky v rámci samosprávy hlavného mesta SR.

Aktuálne kontrolujú opatrenia na ochranu pred povodňami. V ďalšej rozsiahlej kontrolnej akcii NKÚ preveruje efektívnosť a účinnosť systému triedeného zberu odpadu v obciach a mestách. V súčasnosti je podľa aktuálnych štatistík na Slovensku nízka úroveň triedenia komunálneho odpadu v SR v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ.