Kauza vyhodených vedcov SAV naberá na obrátkach: Existujú jasné dôkazy, veria v spravodlivosť

Vynález slovenských vedcov Ing. Filipa Rázgu, PhD. a Mgr. Veroniky Némethovej, PhD. môže prelomovo ovplyvniť liečbu rakoviny napríklad pri chemoterapii, kde selektívne rozpozná choré bunky bez efektu na bunky zdravé. Zatiaľ však namiesto úspechov v medicíne musí prekonávať snahy o jeho privlastnenie, či úplné zmarenie zo strany Ing. Igora Lacíka, DrSc., riaditeľa Ústavu polymérov SAV.

Ochranu vynálezu globálneho dopadu sa napriek mnohým prekážkam našťastie podarilo vedcom na vlastné náklady v hodine dvanástej zabezpečiť, a tým ho zachrániť, no samotní vynálezcovia, ktorí boli doteraz vysoko oceňovaní za svoj prínos a prácu na poli SAV, musia okrem sporu o jeho vlastníctvo čeliť aj snahe o likvidáciu ich vedeckej kariéry. „Zatiaľ neúspešné pokusy o privlastnenie si nášho vynálezu vyústili do osobného záujmu pána Lacíka znemožniť nám budúcu kariéru na slovenskom aj českom vedeckom fóre. Za to, že sme si nenechali ukradnúť vynález, ktorý sme na ústav priniesli, aby sme ho testovali, sme teraz verejne očierňovaní a vážne nás to poškodzuje v budúcej kariére na iných projektoch,“ povedal Filip Rázga, vedec a vynálezca.

Vo veci nezákonného ukončenia ich pracovných pomerov, podali spolu s Veronikou Némethovou žaloby. O samotnom vlastníctve vynálezu už rozhoduje súd v Banskej Bystrici. „Veríme v spravodlivosť, existujú totiž jasné dôkazy, že vynález nevznikol na pôde SAV a teda sa nejedná o zamestnanecký vynález, ako tvrdí verejnosti pán Lacík,“ hovorí Veronika Némethová, vedkyňa a spoluautorka vynálezu.

O to šokujúcejšie bolo nedávne zistenie vedcov, že práve s týmito dôkazmi sa na ústave nielen manipuluje, dokonca boli súdu predložené ako sfalšované. Preto bolo v tejto súvislosti podané aj trestné oznámenie a falšovanie dokumentácie už rieši polícia. „Takéto praktiky sú vskutku nechutným vykreslením toho, kam až sú niektorí jednotlivci ústavu ochotní zájsť. Našťastie sa nám podarilo snahu o zničenie kľúčových dôkazov zdokumentovať a polícia už začala vo veci trestné konanie.“ uzatvára JUDr. Miroslav Ivanovič, právny zástupca vedcov.