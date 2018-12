Lubyová verí, že SAV dokáže svoje ústavy transformovať na verejné výskumné inštitúcie

Podotkla, že celú situáciu okolo SAV, ktorá sa odohrávala najmä v letných mesiacoch a začiatkom jesene, vnímala ako dlhoročná pracovníčka SAV aj z pohľadu akadémie. Poznamenala, že zhruba od roku 2010 bola v SAV na strane, ktorá sa pokúšala o transformáciu. "V roku 2014 došlo k protestu vedcov a my vedci sme protestovali v uliciach najmä proti tomu, že bol návrh krátiť rozpočet SAV o 8 miliónov, čo bolo vnímané ako likvidačné z hľadiska prepúšťania pracovníkov. Po protestoch sa situácia vyvinula tak, že bol rozrokovaný zákon o transformácii, resp. proces transformácie SAV," poznamenala Lubyová.

V období po protestoch SAV dostala podľa slov šéfky rezortu školstva "privilegované postavenie, čo sa týka prechodu na VVI". "Ktorákoľvek iná inštitúcia v krajine, ktorá by chcela založiť alebo transformovať svoju VVI, sa má riadiť všeobecným zákonom o VVI. Ale SAV mala taký špeciálny transformačný paragraf, ktorý sa napísal iba do zákona o SAV a dával SAV obrovské výhody," uviedla Lubyová. Ako ďalej doplnila, išlo napríklad o to, že akadémia nemusela predkladať žiaden transformačný projekt tak, ako by to museli robiť iné inštitúcie, okrem toho nemusela žiadať o žiadne odsúhlasenie vkladu majetku do štátu do VVI.

"Tieto výhody boli dané SAV do vienka v rámci tzv. transformačného paragrafu, ktorý sa ocitol v zákone o SAV. Vypomstilo sa to tým, že ten paragraf bol vytrhnutý z kontextu zákona o VVI a napísaný veľmi komplikovane na to, aby aj samotná SAV splnila všetky tie požiadavky a registráciu," poznamenala Lubyová. Doplnila, že registrácia SAV sa neuskutočnila preto, že SAV sa nepodarilo naplniť zákonné požiadavky na registráciu inštitúcii v stanovených termínoch. Dodala, že celý spor "rozťala" až Generálna prokuratúra SR, ktorá rezortu školstva potvrdila, aby registráciu ukončil a aby neboli inštitúcie zaregistrované.

"Novela zákona, ktorú navrhli poslanci ešte v júni, umožnila SAV, aby fungovala vo forme rozpočtových a príspevkových organizácii štátu. Na založenie verejných výskumných inštitúcií im určila nový mechanizmus, ktorý sa už riadi všeobecným zákonom o verejných výskumných inštitúciách s tým, že sa majú postupne registrovať," povedala ministerka školstva. Podľa nej má tento proces aj svoje výhody, ale aj nevýhody. "Nevýhodou je, ako oni hovoria, že treba organizácie zakladať nanovo. Na druhej strane výhodou je, že organizácie môžu vznikať postupne, to znamená, že postupne sa dajú sprocesovať tie ústavy a centrá, ktoré sú pripravené na transformáciu, chcú ju a veria, že v podnikateľskej konkurencii obstoja," priblížila Lubyová.

Podľa názoru šéfky rezortu školstva bude proces registrácie ústavov SAV postupný. "Zákon nezaväzuje orgány, ktoré majú proces pri registrácii ústavov schvaľovať, aby to robili naraz. V tomto prípade sú za kompetentné orgány označené Ministerstvo financií SR a vláda SR. MŠVVaŠ SR v tomto procese rozhoduje už len ako súčasť vlády," uzavrela Lubyová.