IKEA upozorňuje zákazníkov: Tento výrobok je nebezpečný, musíte rýchlo konať

"IKEA vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí majú stropnú lampu Calypso vyrobenú medzi 25. týždňom 2016 a 44. týždňom 2017, aby tento výrobok priniesli späť do obchodného domu IKEA, kde dostanú novú lampu Calypso, alebo im v plnej výške vrátime peniaze. Pokladničný blok nie je potrebný," informuje spoločnosť IKEA.

Ako sa ďalej uvádza v správe, ktorú zaslala PR manažérka IKEA Bratislava Zuzana Blažečková Janove, spoločnosť IKEA všetky výrobky testuje a musia byť v súlade s platnými normami a legislatívou. Napriek tomu dostali informácie, že sklené tienidlo lampy Calypso sa môže uvoľniť a spadnúť. „Pravdepodobnosť, že sa niečo také stane, je síce nízka, no aj toto riziko je pre IKEA postačujúce na to, aby výrobok stiahla z predaja," hovorí Emilie Knoester, vedúca sortimentu svietidiel a inteligentných riešení do domácnosti IKEA of Sweden.