Bratislavčania budú mať na autách nové EČV: Koniec BL! Štyri možnosti, ľudia sú pobúrení

"Keďže sa už budúci rok minú všetky kombinácie pre skratku "BL", potrebujeme novú. Celkovo si budete môcť vybrať zo štyroch možností: BD, BE, BI a BT," uviedla na sociálnej sieti Polícia Slovenskej republiky.

Zdroj: Prezídium Policajného zboru

Komentujúci ale ihneď upozornili na to, že niektoré zo skratiek obsahujú písmenká, ktoré sa v slove Bratislava ani nenachádzajú. "BD a BE? Bradislava a Bretislava? BI a BT by som chápal," napísal Róbert. "A však to nevadí, keď už existuje TT (Trnava)," okomentovala Eva.

Vtipné komentáre na seba nenechali dlho čakať. Slováci predviedli svoju kreativitu. Zdroj: Facebook/ Polícia SR ​

Aj skratka BL však v minulosti vyvolala mnohé neprívetivé reakcie. O novom označení bude môcť verejnosť rozhodovať v troch kolách. Finálne hlasovanie sa uskutoční od 1. do 22. novembra.