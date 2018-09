Neďaleko Nitry zažili poriadny šok: FOTO Deti chytili polmetrovú piraňu

Počasie nám praje a mnoho ľudí si voľné chvíle užíva v blízkosti riek či potôčikov. Správou o pirani, ktorá merala bez chvostovej plutvy až 44 centimetrov, sa však nenechajte vystrašiť. "Ulovená piraňa je rastlinožravý druh, ktorý patrí medzi najbežnejšie chované druhy u nás v zajatí," uviedla na sociálnej sieti Chránená krajinná oblasť Ponitrie, ktorá priniesla správu o exotickom návštevníkovi.

Zdroj: Facebook/Chránená krajinná oblasť Ponitrie

Strach z neznámeho

Ochranári priznali, že nález spôsobil poriadne obavy. "Keďže sa jednalo o nepôvodný cudzokrajný druh ryby s hororovým príbehom o tom, že pirane sú schopné zožrať človeka, nález vyvolal rozruch," uviedli a dodali, že ich kontaktovali práve z dôvodu odchytu. Je podľa nich otázne, či piraňa obrovské rozmery nadobudla v zajatí alebo sa jej darilo v našej rieke. Isté však je, že tento druh do našich končín nepatrí. Nemohol by sa tu rozmnožovať, navyše by neprežil zimu.

Ako sa dostala do rieky?

Podľa odborníkov je najpravdepodobnejšie, že piraňa už bola niekomu na obtiaž. "Do rieky ju pravdepodobne vypustil nejaký chovateľ, ktorému v domácom prostredí akvária priveľmi narástla, a keďže sa u nej začal prejavovať bakteriálny rozpad plutiev, takýmto spôsobom sa jej zrejme zbavil," podotkli v príspevku. Živočích pôvodom z Amazónie v Južnej Amerike, ktorého u nás chytili, teda nie je pre človeka nebezpečný. Na Slovensku patrí k najbežnejším chovaným druhom v zajatí.

Ľudská nezodpovednosť

Ako ochranári podotkli v príspevku, v minulosti u nás chytili niekoľko takýchto rýb. Ešte v auguste rezonoval prípad, kedy vo Vajnorskom jazere v Bratislave rybári natrafili na 40-centimetrový kúsok. Úplne ojedinelé však nie sú ani správy o iných zvieratách, ktoré v našej voľnej prírode nemajú čo robiť. Koncom júna šokovala Slovensko informácia o obrovskom zvierati vo Váhu. Malo ísť o krokodíla, trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová ale neskôr potvrdila, že oznámenie prijali a preverili, no s negatívnym výsledkom. Tým udalosť uzavreli.

Zdroj: FB/Polícia

Strach mali aj ľudia z okolia Levíc. Fotopasca v lese neďaleko obcí Pukanec a Devičany zachytila veľkú mačkovitú šelmu. Informáciu preverovala aj polícia. Zo snímky však nebolo možné presne určiť, o aké zviera ide, a či sa skutočne jedná o pumu či levicu. Mnohí fotografiu označili za podvrh. Omnoho častejšie sa ale ochranári stretávajú s prípadmi vypustených cudzokrajných hadov, korytnačiek či rýb.

Krvilačný predátor?

Piraňa, ktorú našli deti v rieke Nitra, teda nepredstavovala nebezpečenstvo pre ľudí. Je jednou z tridsiatich druhov, ktoré sa vyskytujú v Južnej Amerike. Najčastejšie do ich jedálnička patria drobné ryby, kôrovce, mŕtvoly, hmyz, ale aj rastliny a ovocie. Hrozbou je napríklad piraňa obyčajná či piraňa tmavá, ktoré útočia aj na teplokrvné živočíchy. "Aj tu je však priame ohrozenie skôr vzácnosťou. Relatívne bezpečné je obdobie dažďov, keď hladina obidvoch veľtokov Amazonky a Orinoka stúpne až o pätnásť metrov a zatopí rozsiahle oblasti pralesa," uviedli ochranári v príspevku. Dostatok potravy totiž znamená, že piraňa nemá dôvod k agresivite.

Napriek tomu sú známe aj prípady, kedy po útoku dravých rýb zahynul človek. V roku 2015 zomrelo len šesťročné dievčatko, ktoré nešťastne vypadlo z kanoe. Tragédia sa odohrala počas rodinnej dovolenky v Brazílii. Viac ako 60 ľudí bolo terčom piráň v argentínskej rieke Paraná aj v roku 2013. Najťažšie zranenie utrpelo sedemročné dievča, ktorému pirane odhryzli prst.