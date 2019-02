Muž si šiel zabehať do hôr: Zrazu sa otočil a musel bojovať o život, šelmu zabil holými rukami

Muž, ktorého totožnosť úrady nezverejnili, si bol v pondelok zabehať v prírodnom parku na úpätí hory Horsetooth (Konský zub), ktorá je súčasťou Skalistých hôr a leží asi sto kilometrov severne od Denveru. Pri behu začul podozrivý zvuk. Keď sa otočil, zbadal pumu, ktorá na neho zaútočila. Začala ho hrýzť a driapať do tváre, chrbta, nôh a rúk. Mužovi sa však podarilo šelmu "v sebaobrane" holými rukami uškrtiť.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Pumu, ktorá na muža zaútočila, označili správcovia parku za "nedospelú". Podľa všetkého nemala ani rok. Išlo zrejme o samca, ktorý vážil odhadom 36 kilogramov. Aká presne bola puma veľká, ale nie je podľa hovorkyne správy coloradských parkov Rebeccy Ferrellovej možné povedať. Pred príjazdom strážcov parku na úpätí hory Horsetooth totiž mršinu stihli sčasti zožrať iné zvieratá.

Napadnutý muž bol prevezený do nemocnice s vážnymi zraneniami, ktoré ho ale neohrozujú na živote. "V prípade, že vás napadne puma, musíte urobiť všetko, čo je vo vašich silách, a bojovať s ňou, presne, ako to urobil tento pán," poradil zástupca správy parkov Mark Leslie.

More on today's mountain lion attack at Horsetooth Reservoir Open Space: the trail runner is recovering from his injuries, and the lion was killed as the victim defended himself on the trail. A necropsy will be performed by @COParksWildlife. More details: https://t.co/RVX0pfMg62