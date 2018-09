Horskí záchranári opäť v teréne: Ratovali 69-ročnú Češku, ktorá nezvládla túru v Malej Fatre

Turistka si po páde spôsobila tržné poranenie hlavy. "Za pomoci manžela ešte zostúpila do sedla Vrchpodžiar, kde spoločne počkali na pomoc. Horskí záchranári poskytli žene neodkladné zdravotné ošetrenie a terénnym autom ju zviezli do Štefanovej. Tu si ju prevzala posádka RZP, s ktorou pokračovala do nemocnice na ďalšie ošetrenie," informovala HZS na svojej internetovej stránke.