MIMORIADNA SPRÁVA Šéf SND končí kvôli škandálu s platmi!

Dnešné stretnutie Laššákovej a Chudovského sa uskutočnilo v reakcii na medializované informácie o finančných problémoch SND a možnom ohrození nadchádzajúcej 99. sezóny divadla, ktorá sa začne v septembri. Šéfka rezortu kultúry sa vyjadrila k medializovanej komplikovanej finančnej situácii v SND v pondelok 30. júla večer na svojom profile na Facebooku.

„Som znepokojená zo situácie v Slovenskom národnom divadle, kde pre zlú ekonomickú situáciu hrozia zamestnanci štrajkom a ohrozená je celá ďalšia divadelná sezóna. Očakávam, že generálny riaditeľ divadla preruší dovolenku a vráti sa ihneď riešiť túto situáciu, pod ktorú sa zjavne podpísali aj chybné rozhodnutia vedenia divadla,“ napísala v statuse. Ministerka kultúry ďalej okrem iného deklarovala, že je pripravená prijať "celý rad ozdravných opatrení a vyvodiť zodpovednosť voči tým, ktorí túto situáciu spôsobili". Dodala, že "zamestnanci divadla si zaslúžia svoje peniaze, SND si zaslúži kompetentný prístup a Slovensko si zaslúži svoju významnú kultúrnu inštitúciu naplno pripravenú na nové umelecké výkony".

Ľubica Laššáková Zdroj: TASR - Dano Veselský

Podľa informácií denníka Plus jeden deň sa SND zmieta v obrovských finančných problémoch. Situácia je natoľko vážna, že je ohrozený začiatok novej sezóny. Zamestnancom divadla navyše vedenie nevyplatilo odmeny za odohrané predstavenia, napísal denník. Divadlo pod vedením Mariána Chudovského, ktorý do funkcie nastúpil za ministra kultúry Mareka Maďariča, skončilo prvý polrok v mínuse takmer 700-tisíc eur. Podobnú stratu vykázalo SND aj vo výročnej správe za rok 2017. Príjem z jednotlivých predstavení a návštevnosti divadla pritom rastie. Len za minulý rok vzrástli tržby SND na takmer štyri milióny eur, čo je o 830-tisíc eur viac ako rok predtým.

Ako uviedol v stanovisku k medializovaným informáciám v utorok 31. júla Chudovský, SND "neeviduje žiadne podlžnosti voči svojim zamestnancom, to znamená všetky mzdy, vrátane júnovej platby boli bez meškania a akýchkoľvek obštrukcií poukázané na účty zamestnancov. Vedenie SND zároveň 28. júna rozhodlo, že tento čas nebude plošne vyplácať výkonnostné odmeny za mesiac jún. To znamená, že odmeny nebudú vyplatené nikomu", uvádza sa v stanovisku. Podľa Chudovského je toto rozhodnutie vedenia divadla reakciou na obmedzený rozpočet na rok 2018.

„Problém je v tom, že v rámci snahy držať krok s kultúrnou špičkou Európy bola uplynulá sezóna zároveň aj jednou z najdrahších (investície do kvalitných scénických či kostýmových výprav, honoráre pre špičkových hosťujúcich sólistov, externých spolupracovníkov a pod.). Na jednej strane očakávaná kvalita v porovnaní s inými európskymi scénami, na druhej strane neporovnateľné rozpočty, nám pomerne výrazne zužujú priestor... Kvalitných predstavení sa však programovo odmietame vzdať, pretože predchádzajúce sezóny nám jasne ukázali, že vysoká kvalita síce niečo stojí, ale vracia sa v podobe vyššieho počtu záujmu divákov a tiež predaných vstupeniek,“ uviedol medzi iným v stanovisku Chudovský.

Vedenie SND podľa neho považuje investíciu do kvality a tým aj do dlhodobého renomé inštitúcie za tú najlepšiu cestu ako fungovať v režime - "za málo peňazí, veľa muziky". "Zlá správa je to, že táto cesta je trochu dlhšia a nesie v sebe mnohé synergické riziká, ako napríklad pragmatické rozhodnutia o nevyplatení výkonnostných odmien. Aj k nim však treba otvorene povedať, že ide o zriedkavý jav, v rámci ktorého aj tentoraz hľadáme formy a prostriedky, ako odmeniť ľudí, ktorí si to zaslúžia a ktorí chcú robiť na Slovensku kultúru napriek mimoriadne tvrdým podmienkam,“ napísal Chudovský. Dodal, že "doposiaľ nezaznamenali žiadne požiadavky podmieňované štrajkom a podobne, preto informácie o ohrození 99. divadelnej sezóny považujeme v túto chvíľu za úplne irelevantné".

Chudovský: Čakal som od ministerky pomoc a spoluprácu

Stretnutie s ministerkou malo byť o možnom riešení súčasnej situácie v SND i financovaní kultúrnej inštitúcie, namiesto dialógu o budúcnosti prišiel odvolací dekrét. Generálny riaditeľ SND Marián Chudovský to uviedol v súvislosti so stredajším stretnutím s ministerkou kultúry SR Ľubicou Laššákovou (Smer-SD), po ktorom rezort oznámil, že Chudovský na svojom poste končí.

"Veril som, že sa aspoň porozprávame o možných riešeniach, ktoré som mal pripravené smerom do budúcnosti a že počkáme minimálne na výsledok auditu, ktorý nariadil rezort kultúry v SND," povedal Chudovský. "Moja snaha však stroskotala, dostal som odvolací dekrét," dodal končiaci generálny riaditeľ SND o pracovnom stretnutí s ministerkou, ktoré bolo vôbec prvé po nástupe Laššákovej do funkcie v druhej polovici marca 2018.

Chudovský je presvedčený, že vo svojom pôsobení na čele SND nepochybil. "Som hrdý na to, že sme vytvorili koncepčný program, domáce i zahraničné ocenenie sa premietlo do rekordných tržieb. Mali sme pripravené aj projekty do budúcnosti, ktoré mohli budovať dlhodobé renomé a prestíž SND, to sa asi teraz trochu preruší," uviedol.

Zopakoval, že ak si má SND udržať vysokú umeleckú kvalitu i konkurencieschopnosť so špičkovými kultúrnymi scénami v Európe, potrebuje vyššie dotácie. "Stále hovorím, že SND, ako aj celá kultúra na Slovensku sú poddimenzované," upozornil. O svojej budúcnosti ešte nerozmýšľa, je však presvedčený, že sa bude venovať divadelnej réžii.